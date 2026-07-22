În stațiunea Mamaia, recunoscută de obicei pentru agitația și zumzetul specific vacanțelor de vară, imaginile surprinse miercuri, 22 iulie 2026, arată un tablou mai degrabă autumnal. Turiștii au părăsit nisipul, iar administratorii de plajă au fost nevoiți să strângă umbrelele și să asigure echipamentele împotriva rafalei de vânt.

Șezlonguri goale și plaje pustii

Imaginile captate de camerele de supraveghere și de camerele web din stațiunea Mamaia arată aliniamente întregi de șezlonguri albe complet neocupate, întinse pe plaja extinsă. În jurul orei 14:00, când în condiții normale mii de oameni s-ar fi aflat la plajă sau la terasele din buza mării, nisipul era complet pustiu.

Mai mulți internauți au adăugat in cometariile postării Meteoplus legate de plajele pustii din Mamaia imagini realizate de ei cu plajele goale. În comentariile postării, un român a declarat sumbru „Sfârșit de sezon”.

De asemenea, alți turiști au criticat modul în care arată în ultima perioada stațiunea Mamaia.

„Mamaia nu mai este ceea ce a fost cândva când era Mazăre. Acum este o RUINĂ. NU RECOMAND STAȚIUNEA MAMAIA”, a comentat o turistă.

Vremea se strică la mare

În mod normal, în această perioadă a anului, temperatura apei mării ar trebui să se situeze în jurul valorii de 25 de grade Celsius, așa cum se întâmpla în urmă cu doar o săptămână. Totuși, la Mamaia, apa a înregistrat ieri o scădere spectaculoasă, ajungând la doar 13 grade.

Specialiștii arată că pe litoral are loc din nou fenomenul numit upwelling. Acesta se produce atunci când curenții puternici și vântul împing apa caldă de la suprafață spre larg, iar în locul ei, din adâncuri, ajunge la țărm apa foarte rece.

Astăzi, apa mării se află într-un ușor proces de încălzire, înregistrând 19 grade Celsius atât la Mamaia, cât și la Mangalia. Meteorologii estimează că mâine temperatura apei ar putea depăși pragul de 20 de grade. În fața acestor valori, reacțiile turiștilor sunt împărțite: în timp ce unii preferă să rămână pe șezlonguri doar pentru bronz, alții își fac curaj și intră în valurile reci.

Pentru ziua de astăzi, maxima termică din aer nu va a depășit 26 de grade Celsius, iar cerul rămâne predominant înnorat, fiind așteptate precipitații spre seară.

Situația meteorologică devine din ce în ce mai tensionată în regiunea Dobrogei. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod Portocaliu pentru județul Constanța și un Cod Roșu de vreme extremă pentru județul Tulcea, vizând averse torențiale și intensificări severe ale vântului.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat contextul mai larg al acestor fenomene neobișnuite pentru mijlocul verii. Potrivit reprezentantei ANM, în orele următoare și pe parcursul nopții se va forma o furtună puternică în Marea Neagră, chiar în apropierea țărmului românesc, motiv pentru care sunt așteptate cantități foarte mari de precipitații.

Această furtună va influența direct curenții marini, determinând noi variații ale temperaturii apei în următoarele două-trei zile, până când vremea se va stabiliza.

Directorul de prognoză al ANM a subliniat că toate aceste evoluții, instabilitatea atmosferică accentuată, ploile abundente și răcirea apei, fac parte dintr-un tablou meteorologic vast la nivel european.

Cauza principală este pătrunderea unei mase de aer foarte rece dinspre nordul continentului deasupra României, extinsă până spre bazinul Mării Mediterane. În compensare, acest aer rece împinge aerul extrem de umed din Mediterană și Marea Neagră direct spre teritoriul țării noastre.

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