5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire

Vara asta nu mai avem „Insula Iubirii”! Dacă deja vă pregăteați popcornul, mai aveți puțină răbdare! Antena 1 a anunțat că sezonul 10 din „Insula Iubirii” vine cu de toate: cinci cupluri curajoase, ispite puse pe treabă și revenirea „legendarilor” Marcel „Maluma Baby” și George „Jaguarul”. Cireașa de pe tort? Testul poligraf! Da, ați auzit bine. Radu Vâlcan scoate detectorul de minciuni la înaintare. Producătorii spun că va fi un haos de zile mari, dar atenție: marea premieră e abia pe 4 septembrie. Până atunci, ca să mai potolim drama, ne încălzim din 23 iulie cu edițiile speciale „Reuniuni”. Așa că… spălați-vă păcatele!

Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire! Artista „lovește” din nou și nu oricum, ci direct din elicopter! Loredana a aterizat spectaculor la filmările MasterChef România, dar aventura a fost la un pas de miracol bisericesc. Pilotul a vrut să impresioneze cu ceva acrobații în aer, însă vântul și ploaia i-au dat mari bătăi de cap. Rezultatul? Au fost la un pas să plonjeze direct la Mănăstirea Căldărușani! Cu umorul caracteristic, Loredana a tras concluzia rapid că poate Universul îi transmite un mesaj și ar fi cazul să mai treacă și pe la mănăstire. Până la urmă, a aterizat unde trebuia, fără escală… divină.

Cum arată casă în care a copilărit Horia Brenciu? Cu mult înainte de luminile reflectoarelor, Horia Brenciu alerga prin curtea unei case care astăzi a devenit… muzeu! Casa din Șcheii Brașovului este astăzi deschisă turiștilor și adăpostește documente istorice, manuscrise și obiecte de patrimoniu din istoria Mării Uniri! Străbunicul lui Horia a fost cantor la biserică, așa că familia a locuit chiar în curtea lăcașului de cult, parte din ansamblul „Prima Școală Românească”. Deci, dacă vreți cultură la pachet cu un strop de magie marca Brenciu, știți unde să vă faceți următorul selfie!

Rareș Cojoc și partenera lui de dans și-au apărat titlul mondial! Mândrie națională, în pași de dans! Dacă există un cuplu care nu ratează podiumul, acela este Rareș Cojoc și Andreea Matei. După ce și-au apărat pentru al doilea an consecutiv titlul mondial, cei doi au bifat imediat încă o performanță de top: au câștigat Grand Prix-ul de la Nanjing, în China. Au lăsat în urmă 108 perechi din 34 de țări și au făcut spectacol la fiecare dans. Pe scurt, când ei ajung pe ringul de dans, restul concurenților dansează mai degrabă pentru locul doi. Jos pălăria și…pași de dans!

Andreea Popescu s-a plâns că nu este curtată de bărbați! În timp ce fostul ei soț, campionul la dans Rareș Cojoc, adună medalii pe bandă rulantă, Andreea Popescu se plânge că bărbații au uitat să o mai curteze! De la divorț, bruneta primește mesaje aproape exclusiv de la doamne. Curioasă din fire, a scotocit prin cererile de pe Instagram să vadă ce pretendent s-a mai încumetat să-i scrie. Rezultatul? Un admirator i-a scos perii albi: i-a mărturisit direct că era în mare dilemă dacă să o abordeze pe ea sau… pe Oana Roman! Amuzată la maxim, Andreea a împărtășit totul cu fanii. Păi ce să zicem, grea alegere!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor, nu Miruță: „Cereți registrul de intrare și ieșire din clădire”. Replica fostului președinte al USR
Politică 19:15
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor, nu Miruță: „Cereți registrul de intrare și ieșire din clădire”. Replica fostului președinte al USR
Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete, potrivit proiectului de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete, potrivit proiectului de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament. Reacția ministrului interimar al Justiției
Parteneri
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Adevarul.ro
Paradoxul imobiliar din România: vânzările scad, dar prețurile cresc. Gabriel Biriș: „Ne așteaptă o ajustare de durată, de circa 5 ani”
Ce i-a spus prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, lui Ferran Torres, de față cu toată lumea. Fotbalistul a răspuns direct: ”Nu, nu!”
Fanatik.ro
Ce i-a spus prințesa Leonor, moștenitoarea tronului Spaniei, lui Ferran Torres, de față cu toată lumea. Fotbalistul a răspuns direct: ”Nu, nu!”
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire
Ce spun foștii concurenți de la Insula Iubirii despre Radu Vâlcan: „De fiecare dată îmi dă emoții”
Stiri Mondene 18:09
Ce spun foștii concurenți de la Insula Iubirii despre Radu Vâlcan: „De fiecare dată îmi dă emoții”
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
ObservatorNews.ro
O femeie cerşea în Capitală la câţiva metri distanţă de maşina de lux a mamei ei. Ce au descoperit poliţiştii
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.ro
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Mediafax.ro
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Redactia.ro
Doliu în familia lui Miraj Tzunami! Fiica artistului și-a luat rămas-bun printr-un mesaj dureros
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor, nu Miruță: „Cereți registrul de intrare și ieșire din clădire”. Replica fostului președinte al USR
Politică 19:15
Grindeanu spune că Drulă e ministrul informal al Transporturilor, nu Miruță: „Cereți registrul de intrare și ieșire din clădire”. Replica fostului președinte al USR
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, după ce Justiția a decis suspendarea inițierii Legii salarizării bugetarilor: „Nu-i treaba Justiției să se amestece în legiferare”
Analiză
Politică 18:11
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, după ce Justiția a decis suspendarea inițierii Legii salarizării bugetarilor: „Nu-i treaba Justiției să se amestece în legiferare”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare
Fanatik.ro
Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat