5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire

Vara asta nu mai avem „Insula Iubirii”! Dacă deja vă pregăteați popcornul, mai aveți puțină răbdare! Antena 1 a anunțat că sezonul 10 din „Insula Iubirii” vine cu de toate: cinci cupluri curajoase, ispite puse pe treabă și revenirea „legendarilor” Marcel „Maluma Baby” și George „Jaguarul”. Cireașa de pe tort? Testul poligraf! Da, ați auzit bine. Radu Vâlcan scoate detectorul de minciuni la înaintare. Producătorii spun că va fi un haos de zile mari, dar atenție: marea premieră e abia pe 4 septembrie. Până atunci, ca să mai potolim drama, ne încălzim din 23 iulie cu edițiile speciale „Reuniuni”. Așa că… spălați-vă păcatele!

Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire! Artista „lovește” din nou și nu oricum, ci direct din elicopter! Loredana a aterizat spectaculor la filmările MasterChef România, dar aventura a fost la un pas de miracol bisericesc. Pilotul a vrut să impresioneze cu ceva acrobații în aer, însă vântul și ploaia i-au dat mari bătăi de cap. Rezultatul? Au fost la un pas să plonjeze direct la Mănăstirea Căldărușani! Cu umorul caracteristic, Loredana a tras concluzia rapid că poate Universul îi transmite un mesaj și ar fi cazul să mai treacă și pe la mănăstire. Până la urmă, a aterizat unde trebuia, fără escală… divină.

Cum arată casă în care a copilărit Horia Brenciu? Cu mult înainte de luminile reflectoarelor, Horia Brenciu alerga prin curtea unei case care astăzi a devenit… muzeu! Casa din Șcheii Brașovului este astăzi deschisă turiștilor și adăpostește documente istorice, manuscrise și obiecte de patrimoniu din istoria Mării Uniri! Străbunicul lui Horia a fost cantor la biserică, așa că familia a locuit chiar în curtea lăcașului de cult, parte din ansamblul „Prima Școală Românească”. Deci, dacă vreți cultură la pachet cu un strop de magie marca Brenciu, știți unde să vă faceți următorul selfie!

Rareș Cojoc și partenera lui de dans și-au apărat titlul mondial! Mândrie națională, în pași de dans! Dacă există un cuplu care nu ratează podiumul, acela este Rareș Cojoc și Andreea Matei. După ce și-au apărat pentru al doilea an consecutiv titlul mondial, cei doi au bifat imediat încă o performanță de top: au câștigat Grand Prix-ul de la Nanjing, în China. Au lăsat în urmă 108 perechi din 34 de țări și au făcut spectacol la fiecare dans. Pe scurt, când ei ajung pe ringul de dans, restul concurenților dansează mai degrabă pentru locul doi. Jos pălăria și…pași de dans!

Andreea Popescu s-a plâns că nu este curtată de bărbați! În timp ce fostul ei soț, campionul la dans Rareș Cojoc, adună medalii pe bandă rulantă, Andreea Popescu se plânge că bărbații au uitat să o mai curteze! De la divorț, bruneta primește mesaje aproape exclusiv de la doamne. Curioasă din fire, a scotocit prin cererile de pe Instagram să vadă ce pretendent s-a mai încumetat să-i scrie. Rezultatul? Un admirator i-a scos perii albi: i-a mărturisit direct că era în mare dilemă dacă să o abordeze pe ea sau… pe Oana Roman! Amuzată la maxim, Andreea a împărtășit totul cu fanii. Păi ce să zicem, grea alegere!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE