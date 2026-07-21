Motorul lăsat pornit la ralanti poate afecta vehiculul

În lumea auto există numeroase opinii contradictorii legate de modul corect de utilizare a motorului și de întreținerea componentelor importante ale mașinii.

Un exemplu este funcționarea îndelungată a motorului la ralanti. Dacă pentru câteva secunde această situație nu reprezintă un risc, perioadele mai lungi, de peste 5-10 minute, cu mașina staționată, pot provoca probleme. Funcționarea motorului la ralanti generează mai multe reziduuri decât utilizarea normală, iar acumularea murdăriei poate afecta componente interne ale motorului, catalizatorul și filtrul de particule. În același timp, funcționarea prelungită la ralanti poate reduce proprietățile uleiului de motor, ceea ce poate determina schimbarea mai devreme a acestuia.

Unii șoferi susțin că mențin motorul pornit deoarece consideră că oprirea și repornirea acestuia ar duce la un consum mai mare de combustibil. Însă, conform jurnaliștilor greci, acest lucru nu este valabil. Dacă mașina rămâne la ralanti mai mult de 30 de secunde, consumul de carburant poate depăși cantitatea utilizată în cazul opririi și repornirii motorului. Consumul exact diferă în funcție de modelul vehiculului.

Emisiile afectează pasagerii și mediul înconjurător

Un alt aspect este legat de emisiile produse atunci când motorul funcționează fără ca mașina să se deplaseze. Gazele de evacuare pot afecta atât pasagerii vehiculului, dacă geamurile sunt deschise, cât și persoanele aflate în apropiere.

Imagiine generată cu AI

Cantitatea de dioxid de carbon emisă variază, de asemenea, în funcție de tipul de mașină.

Când se aplică amenda în Grecia

Mai multe țări au introdus amenzi pentru funcționarea inutilă a motorului la ralanti.

În Grecia, sancțiunea este prevăzută în special în cazul în care un șofer este obligat să oprească vehiculul într-un tunel. Potrivit articolului 33 din noul Cod Rutier grec, referitor la circulația vehiculelor pe autostrăzi, drumuri de mare viteză și tuneluri: „În cazul unei opriri prelungite, conducătorii auto sunt obligați să oprească motorul vehiculului”.

Nerespectarea acestei obligații poate duce la o amendă de 350 de euro, suspendarea permisului de conducere și reținerea documentelor de circulație ale vehiculului pentru o perioadă de 30 de zile.

În Italia și Franța, șoferii nu pot staționa cu motorul pornit mai mult de circa 10 secunde; în Austria limita este în jur de 20 de secunde, iar în Germania aproximativ 40 de secunde, peste aceste praguri putând fi aplicate amenzi între aproximativ 20 și 750 de euro, în funcție de situație și de legislația locală.

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