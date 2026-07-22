Conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), dacă în luna ianuarie 2026 figura un număr total de 4.698.070 de pensionari, până în luna iunie, cifra a coborât la 4.678.792 de beneficiari. Această diferență negativă de 19.278 de persoane reprezintă o diminuare de 0,41% din totalul sistemului în doar o jumătate de an, ceea ce înseamnă că, în medie, în fiecare zi din 2026, sistemul public de pensii pierde peste 106 pensionari.

Prăbușire accelerată în rândul foștilor agricultori

Cea mai dramatică ajustare se observă în dreptul foștilor lucrători din agricultură. Sistemul pensiilor agricole, moștenit din perioada fostelor CAP-uri, se stinge treptat de la o lună la alta, pe măsură ce generațiile vârstnice trec în neființă, fără ca noi intrări să mai alimenteze această categorie.

În luna ianuarie 2026 se înregistrau 114.803 pensionari agricultori, pentru ca în iunie, numărul lor să scadă la 105.983. Această scădere cu 8.820 de persoane în jumătate de an reprezintă un declin procentual record de 7,68%. În mod similar, în cazul pensionarilor cu stagii mixte de cotizare, care includ perioade lucrate în agricultură, numărul beneficiarilor s-a redus de la 531.259 la 512.335, consemnând un minus de 18.924 de persoane.

Între ianuarie și mai 2026, numărul pensionarilor scăzuse cu peste 11.000.

Județele din care au dispărut cei mai mulți pensionari

Efectele declinului demografic nu sunt uniforme la nivelul țării, anumite regiuni fiind mult mai grav lovite de pierderea populației vârstnice. Prahova conduce topul național în privința reducerii absolute, înregistrând o scădere de 1.254 de pensionari în doar șase luni. Pe locurile următoare în acest clasament al pierderilor numerice se situează județul Dolj, cu un minus de 1.070 de beneficiari, urmat îndeaproape de Galați, unde numărul pensionarilor a scăzut cu 982 de persoane, și Teleorman, cu o diminuare de 981 de pensionari.

Alte județe care au consemnat scăderi masive ale efectivelor de pensionari sunt Vaslui, cu o pierdere de 969 de persoane, Buzău, cu minus 964, și Bacău, unde s-a înregistrat o reducere de 931 de beneficiari. De asemenea, județele Neamț și Dâmbovița au pierdut 882, respectiv 745 de pensionari de la începutul anului.

Atunci când analizăm evoluția din punct de vedere procentual, imaginea devine și mai grăitoare pentru județele din estul și sudul țării. Vaslui și Teleorman ocupă primele poziții, ambele consemnând o contractare a numărului total de pensionari de peste 1,13% în doar șase luni. Acestea sunt urmate de județul Ialomița, unde scăderea a fost de 1,08%, Giurgiu cu o reducere de 0,97% și Mehedinți cu un declin de 0,95%.

Diminuarea continuă a numărului de pensionari reflectă atât mortalitatea crescută specifică vârstelor avansate, cât și consecințele pe termen lung ale tranziției demografice, cu un număr tot mai mic de persoane care ating vârsta de pensionare în raport cu generațiile care părăsesc sistemul.

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