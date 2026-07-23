Houthii atacă petroliere în Marea Roșie

Houthii din Yemen, susținuți de Iran, au revendicat atacul asupra a două nave saudite, Encelia și Layla, folosind drone și rachete, deși atacul asupra Layla nu a fost confirmat.

Potrivit purtătorului de cuvânt militar al Houthi, Yahya Saree, operațiunea a fost o reacție la presupusa încălcare a blocadei navale impuse de grupare.

„Vom continua să aplicăm ecuația «asediu pentru asediu»”, a declarat Saree. Atacul marchează prima acțiune de acest fel de la anunțarea „embargoului maritim” împotriva Arabiei Saudite de către Houthi.

BREAKING: A Saudi oil tanker is on fire after being struck by the Houthis approximately 70 km north of the Yemeni border, according to UKMTO.



The vessel had departed from Yanbu before the reported attack. The Yemeni Houthis later said "large-scale operations are underway."… pic.twitter.com/RcUrtPA46X — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 23, 2026

Agenția de presă saudită a confirmat că Encelia a fost lovită, ceea ce a provocat un incendiu la prova navei. Echipajul a fost evacuat în siguranță, iar autoritățile saudite au calificat atacul drept „o încălcare a dreptului internațional”.

Potrivit BBC, cel puțin șapte petroliere au fost nevoite să își schimbe traseul sau să se întoarcă în urma embargoului impus de Houthi.

„Am oprit aproximativ zece nave și le-am forțat să se retragă”, a declarat purtătorul de cuvânt al rebelilor Houthi.

BREAKING: Footage shows one of the Saudi oil tankers on fire after being hit by Houthi ballistic missiles in the Red Sea. pic.twitter.com/1yqiZYjme3 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 22, 2026

A 12-a noapte de atacuri ale SUA asupra Iranului

Atacurile din Marea Roșie vin în contextul escaladării tensiunilor din regiune. Statele Unite, aflate în a 12-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului, au anunțat miercuri, prin Comandamentul Central al SUA (Centcom), că au vizat „ținte militare iraniene, inclusiv capacități maritime, depozite de rachete și drone, precum și sisteme de apărare aeriană”.

Aceste lovituri au avut loc la ordinele președintelui Donald Trump, care declarase anterior că va recurge la măsuri drastice împotriva Iranului dacă acesta va amenința navigația maritimă.

„Vom distruge fie un pod, fie o centrală electrică iraniană, dacă navele noastre sunt atacate în Strâmtoarea Ormuz”, a avertizat Trump.

În același timp, Iranul a declarat închiderea completă a Strâmtorii Ormuz după ce o explozie a avariat un petrolier pe o rută minată. Potrivit presei de stat iraniene, Garda Revoluționară Iraniană (IRGC) a blocat trecerea a trei petroliere, dintre care unul a luat foc, iar alte două au fost nevoite să se întoarcă.

Aceste evenimente au loc pe fondul unor negocieri de pace blocate între SUA și Iran. Deși în luna iunie, cele două state au semnat un memorandum de înțelegere pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz și a pune capăt ostilităților, armistițiul a încetat după ce Iranul a fost acuzat de atacuri asupra navelor din Golf.

Tensiunile din regiune au generat deja o creștere semnificativă a prețurilor globale la combustibili.

Marea Roșie, esențială pentru transportul petrolului saudit în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz, riscă acum să devină un nou punct de criză internațională.

Kuweitul, Iordania și Bahrainul au raportat, de asemenea, răspunsuri la amenințări aeriene, iar Iranul susține că a atacat active americane în aceste țări.

Între timp, presa iraniană a anunțat moartea a două persoane în urma atacurilor aeriene americane din sudul Iranului, aproape de granița cu Irakul.

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