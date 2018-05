(P) O cota de 5 cu sanse mari de reusita pentru finala Ligii Campionilor! Vezi ce recomanda specialistii in pariuri sportive la finala dintre Real Madrid si Liverpool

Real Madrid

A castigat de 12 ori Champions League pana acum, 3 dintre aceste succese venind in ultimele 4 sezoane. In faza grupelor din aceasta editie insa, “galacticii” nu au impresionat, incheind pe locul 2, dupa Tottenham, marcand 17 goluri, primind 7. In fazele finale, singura dubla mansa in care nu au avut emotii s-a desfasurat in optimi, cand treceau de PSG cu 3-1 pe teren propriu si cu 2-1 in deplasare. Problemele au aparut in sferturi. Mai exact, in mansa a doua, pentru ca in prima Real Madrid se impunea in deplasare in fata lui Juventus cu 3-0. In retur Juventus a fost la un pas sa trimita meciul in extra-time, insa in prelungirile partidei s-a acordat un penalty pentru “galactici”, transformat de Cristiano Ronaldo. In semifinale Real Madrid a eliminat-o pe Bayern Munchen cu scorul general de 4-3, dupa o victorie cu 2-1 in deplasare si o remiza cu 4 goluri acasa.

Liverpool

Se afla in fata cuceririi trofeului Champions League pentru a sasea oara. In acest mileniu “cormoranii” au cucerit titlul o singura data. Se intampla in sezonul 2004-2005, in acel ultim act epocal cu AC Milan. Formatia italiana conducea la pauza cu 3-0, pentru ca Liverpool sa aiba o revenire extraordinara in a doua repriza, ducand meciul in extra-time. Intr-un final “cormoranii” au castigat dupa executarea loviturilor de departajare. In aceasta editie Liverpool a terminat prima in grupa, pentru ca in fazele finale sa nu aiba mari emotii, nici chiar in sfertul de finala cu Manchester City, pe care a eliminat-o cu scorul general de 5-1.

Arbitru

Dintr-un oarecare motiv, la fiecare meci european in care joaca Real Madrid avem tendinta de a afla numele arbitrului. In aceasta finala central este sarbul Milorad Mazic, cel care in acest sezon a arbitrat-o de doua ori pe Atletico Madrid, o data in Champions League si o data in Europa League, insa a fost la centru si in meciul Barcelonei cu Juventus. Toate cele 3 meciuri s-au disputat in deplasare de catre echipele spaniole, acestea nereusind sa marcheze nici macar o data, primind un singur gol. Pe Real Madrid Mazic a arbitrat-o ultima oara in Supercupa UEFA 2016, cand a invins-o pe Sevilla cu 3-2. Cat despre Liverpool, ultima oara a fost arbitrata de sarb in acel 1-1 din optimile sezonului 2015-2016 impotriva lui Manchester United.

Intalniri directe

De 5 ori s-au intalnit cele doua formatii pana acum, de fiecare data in cea mai importanta competitie inter-cluburi. Liverpool are avantajul intalnirilor directe in finala cu Real Madrid, prima data “cormoranii” obtinand victoria chiar in finala sezonului 1980-1981, urmatoarele doua intalniri incheindu-se tot cu succesul “cormoranilor” in optimile de finala ale sezonului 2008-2009. Ultimele doua intalniri au avut loc in sezonul 2014-2015, cand Real Madrid se impunea in ambele meciuri din faza grupelor, Benzema marcand de trei ori in cele doua partide. Interesant este ca in niciuna dintre cele 5 partide nu au marcat ambele formatii.

Cotele la pariuri

Castigatoarea Champions League din ultimele doua sezoane porneste favorita in fata unei echipe care nu e obisnuita cu fazele finale ale acestei competitii. Cea mai mare cota pentru succesul “galacticilor” in timp regulamentar o intalnim la Netbet, care le acorda cota 2.25. O urmeaza Unibet, Sportingbet, Betano si Betfair, toate cele 4 oferindu-le cota 2.2. Cat despre victoria lui Liverpool in timp regulamentar, cea mai mare cota o gasesti la Unibet (3.2), urmata de Netbet (3.15), Betfair (3.1), Betano (3.05) si Sportingbet (3.00). Cota cea mai mare pentru cucerirea trofeului de catre Real Madrid o gasesti la Netbet (1.71), iar pentru cucerirea trofeului de catre Liverpool la Unibet (2.3).

Pariurile specialistilor pentru Real Madrid vs Liverpool

Faptul ca Liverpool a reusit sa o invinga in dubla mansa in sferturi pe Manchester City, echipa pe care multi o vedeau favorita la trofeu, demonstreaza ca poate pune reale dificultati oricarei echipe, chiar daca ea se numeste Real Madrid. Si in finala Klopp mizeaza pe ofensiva, o carte care si de aceasta data opinam ca va fi castigatoare. In 3 din ultimele 4 meciuri ale lui Real Madrid din Champions League s-a marcat in primele 3 minute, in vreme ce in 3 din precedentele 4 partide ale celor de la Liverpool s-a inscris in primul sfert de ora. Credem ca si sambata se va deschide scorul devreme.

Liverpool inscrie peste 1.5 goluri: 2.05

Gol intre minutele 1-15: 2.7

