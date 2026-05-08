Dacă joi, cursul de referință era de 5,2661 de lei/euro, vineri moneda națională s-a apreciat ușor până la valoarea de 5,2364 de lei/euro.

Astfel, de ieri până astăzi, moneda națională s-a apreciat cu 0,0297 de lei (-0,57 %).

Curs BNR, vineri, 8 mai 2026

Este a doua zi în care BNR anunță o apreciere a monedei naționale, după ce miercuri a fost înregistrat cel mai mare nivel din istorie: 5,2688 de lei/euro.

A fost a patra şedinţă consecutivă în care euro a atins o valoare record la cursul BNR.

Euro a crescut cu 3,5% faţă de leu, din 28 aprilie, înainte de acutizarea crizei politice, şi până azi. Pe 28 aprilie 2026, BNR a anunţat un curs de referinţă de 5,0937 de lei/euro.

Mesajul BNR

Euro a ajuns la nivelul de 5,2688 de lei pe piaţa interbancară de miercuri, 6 mai 2026, şi a rămas aproximativ la acest nivel (5,2661 de lei) şi pe parcursul zilei de joi, 7 mai 2026.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, cursul de schimb leu/euro ar putea înregistra variaţii în ambele direcţii în perioada următoare, iar tensiunile pot continua până când vom avea răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică şi financiară a României.

„În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua. Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie”, a spus Dan Suciu.





