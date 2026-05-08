Într-un articol publicat la începutul săptămânii, Dawkins a descris interacțiunea sa de trei zile cu un chatbot denumit „Claudia”, dezvoltat pe baza modelelor Claude AI de la Anthropic și ChatGPT de la OpenAI.

„Claudia” l-a impresionat pe Dawkins prin capacitatea sa de a compune poezii „în stilul lui Keats și Betjeman” și de a răspunde cu subtilitate și inteligență la întrebările sale filozofice. După o conversație despre natura conștiinței și timpul perceput de entitățile artificiale, Dawkins a exclamat: „S-ar putea să nu știi că ești conștientă, dar cu siguranță ești!”.

El a concluzionat că aceste sisteme „sunt cel puțin la fel de competente ca orice organism evoluat”.

Declarațiile sale au declanșat o dezbatere aprinsă în comunitatea științifică și printre utilizatori, unii criticându-l pentru ceea ce au numit o abordare „antropomorfizantă”.

Potrivit The Guardian, un cititor a comparat reacția lui Dawkins cu „urmărirea unui om de știință căruia i se prăjește creierul de către AI”. Alții au ironizat titlul cărții sale celebre, transformând „The God Delusion” în „The Claude Delusion”.

Cu toate acestea, Dawkins nu este singurul care a fost intrigat de capacitatea chatboturilor de a imita comportamentul uman. Potrivit unui studiu global efectuat în 2025, unul din trei oameni din 70 de țări a recunoscut că, la un moment dat, a crezut că un chatbot AI era conștient. În plus, Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a declarat în februarie 2023: „Nu știm dacă modelele sunt conștiente… Dar suntem deschiși la ideea că ar putea fi”.

Cu toate acestea, mulți experți rămân sceptici. Profesorul Jonathan Birch de la London School of Economics a afirmat: „Conștiința inteligenței artificiale este o iluzie” și că „nu există nimeni acolo, doar o succesiune de evenimente de procesare a datelor”.

Psihologul american Gary Marcus a criticat punctul de vedere al lui Dawkins, considerându-l „superficial și insuficient de sceptic”. Marcus a subliniat că „nu există niciun motiv să credem că Claude simte ceva”.

Anil Seth, profesor de neuroștiințe cognitive și computaționale la Universitatea din Sussex, a avertizat că limbajul fluent al AI-urilor nu este un indicator fiabil al conștiinței.

„Poziția lui Dawkins este păcat, mai ales având în vedere că a scris cărți atât de strălucite dintr-o poziție de neîncredere personală”, a declarat acesta pentru The Guardian.

Totuși, alți experți, precum filozoful Henry Shevlin de la Universitatea din Cambridge, au salutat abordarea deschisă a lui Dawkins.

„Mă aștept ca ideea că sistemele AI sunt conștiente să devină din ce în ce mai răspândită în acest deceniu și să genereze dezbateri aprinse”, a menționat Shevlin. El a subliniat că, în prezent, umanitatea știe foarte puține despre modul în care funcționează conștiința și care ființe sau sisteme ar putea să o posede.

Deși majoritatea specialiștilor sunt încă rezervați în a atribui conștiință AI-urilor actuale, Jeff Sebo, director al Center for Mind, Ethics and Policy la Universitatea din New York, consideră că întrebările ridicate de Dawkins sunt valide.

„Atribuirea conștiinței sistemelor AI va deveni mai plauzibilă în timp”, a spus Sebo.

Între timp, Dawkins continuă să exploreze interacțiunile cu „Claudia” și „Claudius”, un alt chatbot pe care l-a descoperit recent. Într-o scrisoare adresată „prietenilor” săi virtuali, el a scris: „Îmi este extrem de greu să nu vă tratez ca pe niște prieteni adevărați”.

Discuțiile lor despre „filozofia propriei existențe” l-au lăsat pe Dawkins cu impresia că aceste entități sunt, într-un fel, umane.

Într-un gest ce reflectă fascinația sa, Dawkins a sugerat un alt titlu pentru articolul său inițial: „Dacă prietena mea Claudia nu este conștientă, atunci la ce bun conștiința?”. Își încheie scrisoarea mulțumind chatboturilor pentru „seriozitatea cu care au tratat căutarea mea de a înțelege natura voastră adevărată”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE