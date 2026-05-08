Întrebat cum a simțit momentul în care a aflat că va merge la duel cu Lucian Popa, concurentul de la Survivor România 2026 a afirmat că acest lucru a fost ca o ironie a sorții.

Alberto Hangan se aștepta să ajungă la duel

„Momentul în sine nu a fost foarte intens! Mă așteptam să intru la duel. Încă din momentul în care am pierdut imunitatea individuală știam că am cele mai mari șanse să intru acolo. Acest lucru se urmărea, pentru că așa era strategia celorlalți! A fost ironic, pentru că am intrat cu Lucian Popa. Cu el mă înțelegeam cel mai bine și chiar el m-a scos afară! L-am ajutat mental să își revină, pentru că a avut mai multe momente când ar fi vrut să meargă acasă. L-am determinat să rămână. Ironia sorții? Chiar el m-a scos”, a spus Alberto Hangan în exclusivitate pentru Libertatea.

Războinicul a vorbit și despre parcursul său de la Survivor România 2026, afirmând că a intrat timid în show-ul de la Antena 1, însă apoi a demonstrat că este un concurent puternic.

„Am început mai timid, atât pe plan social, cât și la jocuri. Încercam să mă adaptez la noul stil de viață și la ce am de făcut. Parcursul meu a urmat o pantă ascendentă constantă. În trib am demonstrat, cu timpul, că sunt harnic și îi ajut pe restul să trăiască mai bine prin munca pe care o depuneam în fiecare zi. Pe plan sportiv, la jocuri, am prins mai multă încredere și am început să aduc cât mai multe puncte. S-a confirmat faptul că sunt un jucător important pentru trib și am început să mă simt în siguranță, pentru că nu eram expus la vot.

Nu m-am aliat cu nimeni, mi-am câștigat dreptul de a rămâne și am încercat să fiu un lider, să ajut tribul cât mai mult și să îl unesc. Aș spune că parcursul meu a fost unul plăcut din punctul de vedere al evoluției. La început șansele erau împotriva mea, căci am observat că existau grupuri deja formate, astfel că puteau să aibă o majoritate de vot împotriva mea. Acest lucru s-a și urmărit, dar la început! Am avut noroc pentru că nu am intrat în primele săptămâni la duel. Spre final, cât încă mă aflam în tribul Războinicilor, mi se părea că am o poziție solidă și nu aveam emoții că pot fi expus”, a adăugat Alberto Hangan.

Cum l-a schimbat Survivor România 2026

Întrebat cum l-a schimbat experiența trăită în Republica Dominicană și dacă și-a depășit limitele, actorul a precizat că a avut mare încredere în condiția lui fizică.

„Experiența a fost benefică! Aș spune că, la nivel spiritual, a adus un mare aport. Am trăit momente foarte grele acolo, iar acestea te fac un om mai umil. Umilința te face o persoană mai bună și te ajută să evoluezi. Am învățat să prețuiesc mai mult lucrurile care contează cu adevărat, cum ar fi relațiile cu alte persoane, confortul cotidian și mâncarea. Pe toate le luăm ca fiind aproape gratuite, dar ele sunt cele mai importante din viața de zi cu zi, iar majoritatea oamenilor nu le apreciază așa cum ar trebui.

Aveam foarte mare încredere în condiția mea fizică. Știam că sunt puternic și doar mi s-a confirmat că eram foarte bine pregătit, atât fizic, cât și psihic. Nu m-a surprins! Am lucrat mult la mine, am mers la numeroase traininguri de dezvoltare personală, am citit foarte multe cărți pentru a-mi îmbunătăți partea mintală. De asemenea, am trecut prin lucruri grele, care m-au pregătit. Am avut multe eșecuri în alte domenii! Când vine vorba de partea fizică, am făcut sport de la vârsta de 10 ani, știam că sunt foarte bine pregătit. Survivor doar mi-a confirmat că munca pe care am depus-o, se vede”, a mai spus Alberto Hangan în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Concurentul de la Survivor România 2026 a vorbit și despre sentimentele pe care le-a avut după ce a fost eliminat din emisiunea de la Antena 1.

„Au existat multe sentimente negative după eliminare, cum ar fi frustrare, supărare sau ciudă. Am simțit și că mi s-a făcut o nedreptate! În comparație cu alți concurenți, mi se pare că am adus un aport foarte mare atât echipei, cât și competiției. Credeam că merit mai mult ca alții să continui! M-a dezamăgit faptul că am ieșit. Mi-a luat ceva timp să scap de supărare”, a încheiat Războinicul interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE