Singura brigadă permanentă de luptă din Germania ar putea pleca

Deși detaliile despre unitățile afectate nu au fost confirmate oficial, Regimentul 2 de Cavalerie Stryker, singura brigadă permanentă de luptă din Germania, staționată la Rose Barracks din Vilseck, ar putea fi printre cei retrași. Decizia a fost luată pe fondul presiunilor Washingtonului asupra țărilor europene de a crește cheltuielile pentru apărare, acuzându-le de dependență excesivă de forțele americane.

„Consecințele ar fi dramatice”, a declarat primarul proaspăt ales al orașului Vilseck, Thorsten Graedler, care se confruntă, încă de la începutul mandatului său, cu perspectiva pierderii a mii de locuri de muncă într-o zonă rurală în care baza militară este unul dintre cei mai mari angajatori. „Întregul nostru oraș depinde de poligonul militar pentru a-și asigura traiul – pub-uri, restaurante, ateliere, supermarketuri”, a adăugat el.

Prezența militarilor americani la Vilseck a avut un impact profund asupra comunității locale. Orașul, cu o populație de 6.500 de locuitori, este depășit ca număr de personalul militar american și familiile acestora. „Nu am cunoscut niciodată Vilseck altfel decât trăind alături de americani”, a declarat Graedler.

Pe măsură ce numărul trupelor americane din Germania a scăzut de la 250.000 în timpul Războiului Rece la aproximativ 35.000 în prezent, Vilseck a resimțit schimbarea. Localnicii își amintesc cu nostalgie de anii 80, când orașul era plin de viață. „Viața aici era minunată atunci. Era o atmosferă vibrantă, cu baruri și pub-uri” a spus Judith Georgiadis, în vârstă de 63 de ani, care a lucrat 17 ani în administrația bazei.

Afaceri și locuri de muncă în pericol

Dependența economică de prezența americanilor este resimțită de majoritatea locuitorilor orașului. „Mulți dintre noi, mă refer la afaceriști, ne-am construit afacerile în jurul clienților americani”, a explicat Robert Grassick, în vârstă de 64 de ani, proprietarul Vilseck Military Auto Sales, care vinde mașini militarilor și familiilor acestora.

Un alt locuitor, Albin Merkl, pensionar în vârstă de 66 de ani care închiriază apartamente personalului american, a declarat: „Când au sosit Strykers, ne-am temut că vor fi o gașcă de derbedei, dar, de fapt, sunt oameni foarte de treabă”.

„Oamenii care lucrează pentru americani sunt speriați. Există multă îngrijorare”, a spus Georgiadis, adăugând că autoritățile locale ar fi trebuit să ia măsuri mai devreme pentru a reduce dependența orașului de baza militară.

Deși speculațiile privind închiderea bazei au existat de-a lungul anilor, vestea posibilului transfer al Regimentului 2 Stryker a provocat o undă de șoc. „De când sunt mică, am auzit mereu discuții despre faptul că americanii vor pleca și vor închide baza”, a declarat Brenda Hutchinson, o localnică de 61 de ani, fiica unui soldat american.

În ciuda temerilor, unii locuitori, precum primarul Graedler, rămân optimiști. „Este important de spus că nu s-a confirmat oficial că Strykers vor fi retrași. Așa că nu mi-am pierdut încă speranța”, a afirmat el pentru Reuters.

