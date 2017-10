Pariuri online: Hapoel Beer Sheva – FCSB si meciuri din Liga Campionilor

Dupa un recent 0-0 in deplasare la Voluntari, in Liga I, FCSB joaca in UEFA Europa League cu o echipa aproape necunoscuta – Hapoel Beer Sheva. Romanii merg in Israel, pe stadionul Yaakov Turner Toto, in calitate de lideri in grupa, in competitia europeana. Elevii lui Nicolae Dica isi propun cu siguranta sa nu piarda acest meci (cota 1,65), pentru a-si onora pozitia si pentru a-si usura accesul in faza urmatoare din Europa League.

FCSB are 7 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile, iar in „fotbalul mare” a invins deja pe Plzen si Lugano. De cealalta parte, Hapoel Beer Sheva a pierdut la Plzen cu 1-3, invingand numai pe Lugano, 2-1 pe teren propriu. In cele mai recente sase dispute ale celor de la Beer Sheva in Europa League, ambele echipe au inscris. Mai mult decat atat, in 5 dintre meciuri s-au marcat mai mult de 2,5 goluri. Rezulta o idee de pariere: „peste 2,5 goluri” in partida de joi – cota 1,83 pe unibet.ro.

Madrid – Tottenham este meciul serii de marti in UEFA Champions League, un duel pentru sefia grupei H. Un pariu pe victoria Madridului (cota 1,40) pare o decizie din inertie, tinand cont de cartea de vizita a gazdelor. Galacticii si-au aratat insa puterea in cele mai recente meciuri din Liga Campionilor, dar si in Primera Division. In plus, Madrid a invins-o pe Tottenham cu 4-0, pe teren propriu, respectiv 1-0, la Londra, in urma cu sase ani, in grupele din Liga Campionilor.

Nici Tottenham nu este de ignorat si va fi, cel mai probabil, un adversar dificil. Britanicii au castigat 6 din cele 7 meciuri jucate in toate competitiile. In cel mai recent joc din prima liga a Angliei, sambata, Spurs a trecut de Bournemouth cu 1-0, pe Wembley. Selectia „ambele marcheaza” in Madrid – Tottenham, cota 1,50, ar putea sa se dovedeasca a fi inspirata la pariuri online.

Tot in UEFA Champions League, insa miercuri seara, fanii fotbalului vor avea parte de un spectacol in care evolueaza doua formatii neinvinse in competitie, pana in prezent: Chelsea si AS Roma. „Antonio Conte nu se va putea baza pe cel mai in forma om al sau, Alvaro Morata, indisponibil pentru o perioada mai lunga de timp. De partea cealalta, Londra va veni la Roma cu un moral ridicat, dupa prestatiile bune din ultima perioada”, spune Ilie Dumitrescu, Ambasador al agentiei de pariuri online Unibet, intr-o analiza dedicata pariorilor de pe internet.

Idei de plasamente: Roma +1,00 handicap – cota 1,73 – si ambele marcheaza – cota 1,79. In week-end, italienii au pierdut acasa in Serie A, 0-1 cu Napoli, dar au in continuare un sir de noua victorii consecutive in deplasare in Serie A si Liga Campionilor. In cea mai recenta intalnire dintre Roma si Chelsea s-au marcat patru goluri (3-1 pentru Roma, in Italia, in anul 2008).