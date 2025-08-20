Acesta a ajuns la un acord pentru un sezon și a început deja antrenamentele sub comanda tehnicianului Laszlo Balint.

Stoperul aflat în conflict cu managementul giuleștean după ce a refuzat să plece în Polonia, la Katowice, sub formă de împrumut, mai avea contract cu „vișiniii” până în iunie 2026, dar a fost lăsat să plece liber de contract.

„Sunt foarte bucuros să semnez cu Oțelul și să fac parte din acest club cu tradiție și suporteri fantastici. Am simțit din prima clipă că există multă pasiune aici și îmi doresc să pun umărul la obiectivele echipei. Vin cu dorința de a munci, de a aduce experiența mea în apărare și de a ajuta Oțelul să fie o echipă greu de bătut”, a spus Paul.

Noul stoper al Oțelului are în CV Cupa României și Supercupa, ambele câștigate cu Farul Constanța. În palmares are și două promovări Superligă cu Gaz Metan Mediaș (2016) și Dunărea Călărași (2018).

Paul Iacob a mai evoluat, de-a lungul carierei, pentru Farul, Gaz Metan Mediaș, FC Brașov, ASA Tg. Mureș, Dunărea Călărași și Chindia Târgoviște. În sezonul trecut, a bifat doar cinci apariții pentru Rapid după o operație de hernie de disc.

