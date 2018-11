Este incredibil ce ați realizat aici, îi felicit pe organizatori și le doresc tuturor participanților mult succes. Mi-am adus aminte de cum erau meciurile echipei naţionale în Bucureşti. Copiii sunt destul de gălăgioşi, dar și foarte frumoşi. Nu am văzut de foarte mult timp stadionul atât de plin, exceptând meciul naționalei cu Serbia. Vă doresc să ajungeți să purtați cât mai mulți tricoul echipei naționale, atunci când veți mai crește', a fost mesajul adresat mulțimii de către Mirel Rădoi, selecționerul echipei naționale de tineret, pe care a calificat-o la Euro 2019.

'Pepe' Bornescu, ambasadorul competiției

Sunt impresionat să văd așa mulți copii la un loc, care se întrec într-o competiție fotbalistică tocmai pe cel mai mare stadion al țării! Aș vrea să-i felicit pe organizatori și să le urez mult succes copiilor', l-a completat secundul său de la lot, Florin Constantinovici.

Felicit organizatorii pentru ideea organizării unui asemenea turneu! Este impresionant să vezi așa o desfășurare de forță în rândul copiilor! Mulți dintre ei vor fi tricolorii de mâine', a concluzionat și fostul portar al Rapidului, Mircea Bornescu, ambasador al turneului.

Peste 3.500 de copii, din întreaga țară și Republica Moldova, au răspuns invitației Primăriei Capitalei, prin Compania Municipală Sport pentru Toți, de a participa la turneul eveniment, organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri! Au fost patru zile de întreceri aprige, disputate de cele 227 de echipe înscrise pe cele 5 categorii de vârstă: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012!

Medaliile, cupele si diplomele au fost înmanate de Miodrag Belodedici si Mircea Bornescu! Micuții fotbaliști au fost premiați în stil de mari campioni, pe scenă, la fel ca la marile competiții ale seniorilor, pe ritmul melodiei 'We are the champions'. Au avut parte de confetti, de premii frumoase, de un program artistic reușit oferit de Teatrul Ion Creangă. Competiția s-a bucurat de prezența unor foști mari sau actuali fotbaliști.

Moment unic la festivitatea de deschidere

Între piesa de teatru „România Dodoloață” și concertul susținut de Lino Golden și Mario Fresh, la festivitatea de deschidere a avut loc și un moment unic pentru România: momentul Horei Unirii, în care peste 3.500 de copii, într-un suflet, și-au dat mâna și au ridicat drapelul tricolor!

Altfel, clubul cu cele mai multe echipe premiate la Cupa Centenarului a fost Prosport Academy. Echipa fostului mare fotbalist, Ionuț Pârvu, Bucegi Râșnov, și-a adjudecat trofeul la categoria de vârsta 2012, în timp ce copiii antrenați de un alt fost mare jucător, Daniel Lăcustă, Academia Dani Coman, a luat bronzul la categoria 2008.