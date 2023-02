Portarul lui FC Sevilla a fost atacat de un huligan în timpul meciului de la Eindhoven, din Europa League: „Era beat. Dacă cineva mă lovește, mă apăr”

În repriza secundă de la Eindhoven, un huligan a intrat pe teren și a încercat să-l lovească pe portarul Sevillei. Dmitrovici a reușit să-l pună pe agresor la pământ, au sărit în sprijin și coechipierii său, până au intervenit agenții de securitate.

Sevilla had a difficult evening, and goalkeeper Marko Dmitrovic was attacked by a fan during the second half of the game.



However, it appeared to backfire for the supporter, who has seen being suppressed by the Serbian stopper.pic.twitter.com/axwkfNPbN1