Povestea fotbalistului care vrea să salveze planeta. „Am decis să creez o companie care să pună capăt poluării”

Former Arsenal footballer, co-founder and CEO of GFBiochemicals Mathieu Flamini at the Slush 2022 Startup Event in Helsinki, Finland on November 18, 2022. Helsinki Finland Copyright: xEmmixKorhonenx LKKTF20221118140640PVVZ,Image: 738550150, License: Rights-managed, Restrictions: PUBLICATIONxNOTxINxSUIxAUTxFRAxKORxJPNxSWExNORxFINxDENxNED, Model Release: no