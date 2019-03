Sportiva a fost surprinsă în săritură, executând un fel de șpagat aproape vertical, consecință a lovirii balonului în partida pe care echipa ei, Carlton Football Club, l-a disputat împotriva formației Western Bulldogs. Poziția Taylei din fotografie a provocat un val de reacții sexiste, jignitoare pe rețelele de socializare, determinând-o să declare că „m-am simțit abuzată sexual din cauza acelor comentarii” și să contraatace.

„Aceasta este o poză cu mine la muncă. Gândiți-vă la asta înainte de a face comentarii jignitoare, animalelor!”, a scris Tayla Harris pe contul personal de Twitter, în completarea celebrei fotografii. Postarea ei s-a bucurat de mare succes printre internauți, adunând peste 6.000 de comentarii, peste 8.000 de retweeturi și peste 61.000 de like-uri! Sportiva a publicat aceeași fotografie și pe Instagram, însoțind-o cu textul „Tendonul meu este ok, dar comentariile jignitoare și sexiste nu sunt ok”.

Heres a pic of me at work… think about this before your derogatory comments, animals. pic.twitter.com/68aBVVbTTj

— Tayla Harris (@taylaharriss) March 19, 2019