De Daria Maria Diaconu,

Într-un articol despre Simona Halep, jurnaliștii americani remarcă dragostea pe care jucătoarea de tenis o are față de țară și față de conaționali.

„Simona Halep nu a dorit niciodată să trăiască altundeva decât în țara natală și a câștigat Wimbledon în această vară cu o echipă construită în jurul conaționalilor săi. În lumea multi-națională și multi-culturală a tenisului, Simona este o excepție. Majoritatea jucătorilor din țări mici precum România, în special cei ce prorvin din țări în care iernile pot fi dificile, se mută în locații călduroase, multe dintre ele paradisuri fiscale. Echipele lor sunt formate, în schimb, din oameni ce provin din toate locurile lumii, pâna într-un punct în care lucrează cu antrenori ce provin din afara țării lor.

Simona Halep, în schimb, nu a vrut niciodată să rupă legăturile cu țara natală. A fost stabilită mereu în România și în intreaga carieră s-a înconjurat de conaționalii săi. Cand a câștigat Wimbledon în vară, antrenorul său, preparatorul fizic, fizioterapeutul și agentul erau cu toții români”, notează Tennis Head, potrivit ziare.com.

Simona Halep a explicat pentru publicația menționată de ce este România atât de importantă pentru ea.

„Sunt din România, am fost născută acolo și văd asta ca pe un lucru pozitiv. Am avut succes în tenis fără să am un mare sistem în spate, ceea ce mă face să mă simt mai puternică. Simt că aparțin României. Este mereu o plăcere să mă întorc acolo. de fiecare dată când vreau să-mi înacrc bateriile mă duc acasă. Oamenii fac din România un loc mai bun”, a declarat Simona Halep.

FOTO: Hepta

