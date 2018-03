Președinte de club chemat la Comisia de Disciplină pentru că l-a criticat pe Răzvan Burleanu. Toader Ștefu: ”Nu am nevoie de așa președinte”

Toader Ștefu, președintele clubului de futsal United Galați, a fost chemat la Comisia de Disciplină pentru că l-a criticat pe președintele FRF, Răzvan Burleanu.

”Am fost reclamat la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal pentru un interviu acordat în Gazeta Sporturilor, în care mi-am exprimat nemulțumirea față de comisiile federale și față de președintele Răzvan Burleanu”, a precizat Toader Ștefu, pentru libertatea.ro.

Prima înfățișare a avut loc pe 28 februarie, iar de atunci s-a mai consumat un termen, miercuri, 7 martie.

”Nu am fost la Comisie, am fost reprezentat de un avocat. Am probleme medicale. Din câte am înțeles, cei de la FRF i-au cerut apărătorului meu să depună concluzii pentru a închide dosarul. Au realizat că au făcut prea multe greșeli în cascadă și nu îi ajută deloc în plină campanie electorală”, a afirmat Toader Ștefu.

Conducătorul clubului de futsal United Galați este în plin război cu FRF, după ce comisiile federale i-au dat meci pierdut la ”masa verde”, după un litigiu halucinant cu Informatica Timișoara.

Toader Ștefu a continuat: ”I-am spus domnului Răzvan Burleanu că m-a pierdut ca votant pe mine și pe toți cei din futsal. Toți au fost de acord că actuala conducere a FRF nu s-a implicat să îndrepte abuzurile comisiei de fustal, condusă fără un Statut, de Cristian Vornicu. Situația este gravă la FRF. S-a dovedit că este o pălărie prea mare pentru Răzvan Burleanu funcția de președinte. Nu mă refer doar la futsal, ci la întreg fenomenul fotbalistic. Cu toții suferim!

Ca investitor, vreau competiție cinstită, care să atragă sponsori. Am crezut în Burleanu, dar m-a dezamăgit profund. Nu mai am încredere în el și în echipa lui. Obiectivele actualei administrații nu au legătură cu fotbalul. S-au simțit bine cu un buget de 17-18 milioane de euro”.

Oficialul lui United Galați dezvăluie manevrele din spatele campaniei lui Burleanu: ”Burleanu își face campanie de doi ani, nu l-a interesat performanța. Oamenii s-au înșelat în privința lui. Burleanu le-a promis avantaje materiale membrilor afiliați în schimbul adeziunilor. Cei de la futsal s-au convins de asta în Slovenia, unde au mers pe banii Federației la Campionatul European. Ciprian Paraschiv le-a bătut obrazul și i-a forțat să semneze adeziuni pentru Burleanu. Eu am refuzat să merg la Ljubljana pe banii FRF și nu i-am dat adeziunea. Burleanu miza pe faptul că un club nu poate da adeziunea decât unui singur candidat. Mi-a șoptit un șef de AJF că altora li s-a promis promovarea în Liga 1. N-am nevoie de un astfel de președinte”.

Antrenorul lui ASU Poli Timișoara, Bogdan Andone a acuzat FRF, după meciul cu Chindia Târgoviște că ”La Cheile Grădiștei se fac și promovatele, și retrogradatele!”.

Întâmplător sau nu, Răzvan Burleanu, a lăudat public clubul Chindia Târgoviște.



Toader Ștefu susține acum candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Îi apreciez pe cei care vin și încearcă să schimbe ceva. Lupescu trebuie să-și aleagă oameni cu principii sănătoase. Sunt convins că Mircea Sandu și Adalbert Kassai nu vor face parte din echipa lui Lupescu”.