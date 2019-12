De Daria Maria Diaconu,

Artemon Apostu-Efremov este noul antrenor secund al Simonei Halep. Anunțul a fost făcut în acest weekend.

Din echipa Simonei Halep fac parte Darren Cahill, Artemon Apostu-Efremov, Teo Cercel – preparator fizic – și Cosmin Diaconeasa – fizioterapeut.

Artemon Apostu-Efremov a vorbit despre colaborarea sa cu Simona Halep într-un interviu pe care l-a acordat pentru adevărul.ro.

„După ce s-a încheiat colaborarea mea cu Mihaela (n.r. – Buzărnescu) şi cea a Simonei cu Daniel, am fost întrebat dacă sunt interesat să mă alătur echipei. Am acceptat provocarea şi am început antrenamentele“, a declarat Artemon Apostu-Efremov pentru sursa citată.

„Planul este să facem un pre-sezon cât mai bun, ca o bază solidă pentru 2020 şi ca Simona să câştige cât mai multe meciuri“, a mai punctat el.

Artemon Apostu-Efremov s-a declarat încântat de faptul că va colabora cu celebrul Darren Cahill:

„Darren este un antrenor excelent, care o cunoaşte pe Simona foarte bine. Acest lucru face tranziţia mai uşoară pentru mine. Pe lângă asta, este o persoană extrem de plăcută şi cu siguranţă voi avea multe de învăţat în preajma lui, cât şi a Simonei“.

