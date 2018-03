Prima reacție a Simonei Halep după victoria chinuită de azi contra franțuzoaicei Oceane Dodin: ”A fost un meci nebun!”.

„Sunt obișnuită cu meciurile tari, am avut multe. Am vrut să rămân focusată și am câștigat. A fost greu să joc împotriva unei astfel de adversare, care a lovit foarte puternic.

Prima reacție a Simonei Halep după victoria chinuită de azi: „Nu știam unde va trimite mingea!”

Am căutat s-o fac să se miște, fiindcă nu lovea la fel de bine din alergare. A fost un meci nebun! N-am știut unde va trimite mingea și a trebuit să fiu atentă la fiecare minge.

Cu Radwanska trebuie să joc mai bine, să fiu mai agresivă, să găsesc unghiuri mai bune. Va fi un meci mai greu, fiecare joc e diferit”, a declarat Simona Halep, la finalul partidei de 2 ore și 5 minute.

