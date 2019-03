Cel mai titrat rugbyst român din istorie, Ovidiu Tonița (38 ani), poreclit de presa franceză ”Autobuzul din Carpați” pentru statura impresionantă și pentru forța ieșită din comun, revine după două decenii în campionatul autohton, cu scopul de a-și încheia impresionanta carieră la formația CSM București.

Unul din cei trei rugbyști din lume cu 5 Cupe Mondiale la activ (1999, 2003, 2007, 2011 și 2015), alături de samoanul Brian Lima și de italianul Mauro Bergamasco, Tonița vrea să își treacă în palmares primul său din titlu național din carieră alături de ”tigrii”.

Campion al Franței cu Perpignan

Cunoscut în lumea rugby-ului pentru fizicul său impresionant (1,95 metri/109 kg), Tonița nu a apucat să iasă campion național în România. Plecat la doar 19 ani la Grenoble, a scris însă istorie în Franța (cel mai puternic campionat din lume), acolo unde a devenit ulterior campion în 2009 alături de Perpignan. Tonița a evoluat de 72 de ori pentru ”stejarii” și a marcat 14 esecuri. El a evoluat ultima oară în liga a doua franceză. S-a retras din națională în 2016.

Uriașul cu o copilărie chinuită

Cu o viață demnă de un film, băiatul cândva sărac din Bîrlad care la 15 ani căra noaptea navete de Coca-Cola pentru a-și întreține familia, speră că reîntoarcerea sa în România după 20 ani să ajute la atragerea unui număr mare de copii către sportul cu balonul oval.

”Am venit cu gânduri mari, să reușim să câștigăm titlul. Sunt fericit că am avut oportunitatea să mă întorc de unde am plecat și că am șansa să-mi închei cariera acolo unde am fost promovat în rugbyul mare.

CSM este o echipă foarte bine închegată și pusă la punct, cu jucători cu experiență, dar și cu tineri de mare perspectivă. Sunt convins că avem o echipă competitivă și că se fac eforturi pentru a ne atinge toate cele trei obiectivele…

Două au fost deja rezolvate, mai rămâne titlul de campioni. Atmosfera în vestiar este foarte bună, sunt mulți colegi cu care am jucat la națională mult timp, avem o grămădă de amintiri împreună”, a declarat Tonița.

Tonița a efectuat deja primele antrenamente la CSM București. După ce au câștigat deja Cupa Regelui și Cupa României în acest sezon, ”tigrii” speră să obțină în 2019, cu ajutorul ”Autobuzului din Carpați”, și primul titlu din istorie.