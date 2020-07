Primele declarații ale lui Mircea Lucescu ca antrenor la Dinamo Kiev. Mesaj pentru ultrașii revoltați: “Am 75 de ani, am avut curaj”

Din staff-ul tehnicianului român vor face parte preparatorul fizic Diego Longo, Mihail Mihailov, antrenor de portari, Oleg Gusev, Ognen Vukojevici și moldoveanul Emil Caras, cel care a făcut oficiiile de traducător la conferința de presă online de 40 de minute.

Jurnaliștii au fost interesați în primul rând de relația sa cu Șahtior, club unde a antrenat 12 ani, și cu patronul acestuia, Rinat Ahmetov. „Nu am discutat înainte cu el, ci după ce am semnat. Mi-a urat succes, i-am explicat de ce am făcut lucrul acesta. Voiam să mă întorc într-un fotbal în care am fost înconjurat cu dragoste”.

Șahtior este istorie pentru mine. O istorie extraordinară, dar istorie. Sentimentele, emoțiile sunt în continuare. Eu nu mă dezic de ce s-a întâmplat în acea perioadă, dar eu sunt un antrenor profesionist și știu să împart lucrurile. Știu ce înseamnă emoțiile, sentimentele, dar știu și ce înseamnă datoria profesională. Mircea Lucescu:

Lucescu a explicat că ”provin dintr-un campionat italian unde antrenorii sunt superprofesioniști, iar schimbările între echipe sunt dese. Președintele lui Dinamo Kiev m-a chemat, cerându-mi ajutor pentru a-i sprijini pe acești tineri talentați să crească. Nu-l puteam refuza. Asta e prima mea datorie aici, să-i fac să crească pe jucători, tineri talentați, cu gândul la performanță. Vreau să-i propulsez spre marile cluburi ale Europei”.

După protestele dure ale ultrașilor kieveni, care i-au insultat și pe Mircea Lucescu, și pe patronul Igor Surkis, clubul a decis să nu riște nimic.

Din motive de siguranță, ”Il Luce” va locui în primele două săptămâni la baza de pregătire a lui Dinamo de la Koncea-Zaspa, în cantonament alături de echipă, pregătind meciul din Supercupa Ucrainea, scrie publicația Sport Arena.

“Sper să antrenez mult timp de acum înainte”

Mircea Lucescu e plătit cu 1.800.000 de euro pe sezon, plus bonusuri de performanță.

În final, românul a încercat să și-i apropie pe fanii nemulțumiți.

Sunt un antrenor profesionist, așa că trebuie să merg mai departe. La Șahtior am obținut rezultate deosebite, dar această pagină a fost deja întoarsă și o nouă viață începe. Nu toată lumea face un astfel de pas cum am făcut eu la 75 de ani. Mă simt bine, am emoții și pasiune. Sunt sigur că mă voi antrena mult timp. Sper că fanii care sunt acum împotriva numirii mele îmi vor lua partea. Ei ar trebui să aprecieze curajul meu de a face acest pas.

