Primele imagini cu delegația României defilând la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing

Steagul delegației tricolore, 21 de sportivi prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă 2022, a fost purtat de Raluca Strămăturaru, de la sanie, și Paul Pepene, care va concura la schi fond. Sportiva de 36 de ani, aflată la a patra participare olimpică, a reușit cea mai bună clasare a României la Pyeongchang, în Coreea de Sud, acum 4 ani, locul 7.

