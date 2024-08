Olympische Spiele Leichtathletik Paris, 06.08.2024 ROTARU-KOTTMANN Alina Romania, Weitsprung, long jump, Frauen,Qualifikation Olympische Spiele Leichtathletik am 06.08.2024 im Stade de France in Paris Frankreich. *** Olympic Games Athletics Paris, 06 08 2024 ROTARU KOTTMANN Alina Romania , Long jump, long jump, Women,Qualification Olympic Games Athletics on 06 08 2024 at the Stade de France in Paris France Copyright: xBEAUTIFULxSPORTS/AxelxKohringx,Image: 896435312, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no