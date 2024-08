Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel, argint în proba de dublu rame, la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. „Suntem în culmea fericirii”

Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel au făcut o cursă de așteptare, dând atacul final pe ultima sută de metri.

Cele două canotoare au reușit astfel să treacă linia de sosire pe locul 2, cu timpul de 07:02.97.

Ioana și Roxana sunt la prima medalie olimpică împreună. Ele au urcat pe podium alături de Olanda (6:58.67) și Australia (7:03.54).

„Pentru noi este prima medalie olimpică. Suntem în culmea fericirii. Nu se compară cu nicio medalie câștigată până acum. A fost mai greu s-o obținem, e foarte ușoară, o s-o țin toată ziua la gât”, a transmis, după cursă, Ioana Vrînceanu, la TVR.

„Suntem fericite că am fost al doilea echipaj care a urcat pe podium. Ne bucurăm pentru această medalie și ne concentrăm pentru ce urmează mâine (n.r. – finala la opt plus unu). Olanda este o echipă puternică, dar și noi suntem puternice. Mă bucur că am făcut o ultimă cursă cu Ioana”, a declarat, la rândul ei, Roxana Anghel.

Recomandări EXCLUSIV Daniel Moldoveanu rămâne doctor la Academia SRI, cu ajutorul Înaltei Curți, deși a copiat 10.442 de cuvinte. Artificiul prin care orice teză plagiată mai veche de 2016 rămâne valabilă

„Este un sentiment pe care nu l-am trăit niciodată. Mi-l imagineam, dar nu știam

Campioane europene la ultimele două ediții, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel s-au calificat în ultimul act după ce au terminat pe locul 2 în prima semifinală, cu timpul de 7 min 14 sec 53/100.

Ultima medalie olimpică a României la dublu rame feminin data din 2008, de la Beijing, unde Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu cucereau aurul.

FOTO: Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Urmărește-ne pe Google News