Propunerea lui Cosmin Contra pentru Radu Ștefan: ”Aș vrea să joace doar câteva meciuri în preliminarii”. L-a contrat pe Cornel Dinu

Propunerea lui Cosmin Contra pentru Radu Ștefan: ”Aș vrea să joace doar câteva meciuri în preliminarii”.

Selecționerul României a precizat că nu renunță la ideea de a merge la Roma să discute cu fundașul stânga de la Lazio: ”Am jucat cu Radu. O să-i fac o propunere interesantă pentru ambele părți. Voi merge la Roma în primăvară, când voi avea mai mult timp. Avem nevoie de experiența lui. Poate ajuta echipa națională. Îi propun să joace doar câteva meciuri în preliminarii”.

Contra a precizat că i-a propus lui Cristi Chivu să vină în staff-ul său. ”Am vorbit cu el și mi-a zis că s-a înscris la Școala de antrenori de la Coverciano pentru licența A și B. I-am zis: Dacă îți place meseria de antrenor, vino să mă ajuți la națională. Nu știu ce planuri are”.

Selecționerul a vorbit și despre întâlnirea avută cu Nedelcearu și Costache, doi dintre petrecăreții dinamoviști: ”Am vrut să ascult și varianta lor. Sunt jucători de perspectivă și le-am dat niște sfaturi. Filip și Hanca au mai mare experiență și voi vorbi și cu ei. Vineri voi avea o întrevedere și cu Alibec. Nu știu dacă se impune convocarea lui acum, dar vrem să îl ascultăm și să știe că poarta naționalei este deschisă. Încercăm să-i aducem pe drumul cel bun. Am băut o cafea cu Budescu și i-am explicat ce aștept de la el. Am văzut o schimbare la el”.

Cosmin Contra l-a liniștit pe Steliano Filip: ”Nu am nimic cu nimeni. Nu am războaie cu jucători, randamentul lor meci de meci contează. Dacă demonstrează, Filip va veni la națională. Filip trebuie să arate altfel pentru a fi convocat la națională.

El are impresia că am ceva cu el. L-am lăsat în afara lotului la Craiova după ce a ratat transferul în Turcia. L-am băgat următorul meci chiar dacă l-am văzut dezamăgit de ratarea transferului. Nu a jucat bine și l-am lăsat câteva zile să-și revină.

Nu am avut astfel de incidente cât am fost antrenor la Dinamo, doar acela în care au fost implicați jucătorii de la tineret”.

Cosmin Contra nu se consideră vinovat de criza pe care o traversează Dinamo și l-a contrat pe Cornel Dinu, cel care a dat vina pe el pentru degringolada din Groapă: ”Nu-mi reproșez nimic. Toată lumea a știut ce s-a întâmplat la echipă. Îmi fac mea culpa, am crezut că e un schimb bun Nistor – Nascimento. Nu am făcut nimic de capul meu. Mi se pare lipsă de profesionalism să vorbești că eu sunt vinovat de ce se întâmplă la Dinamo. Am plecat din etapa a 7-a și suntem în etapa a 16-a. Nu mă afectează atacurile lui Cornel Dinu. Am foarte multe să-i spun, dar le țin pentru mine. Îi propun dl Dinu să meargă la Dinamo și să repare ce am greșit eu.

Nu știu dacă aș fi plecat de la Dinamo oricum. Aveam încredere că echipa va obține rezultate. Nu se vede că am făcut egal cu Athletic, că am luat cupa Ligii și ne-am luptat pentru titlu până în ultima etapă când echipa era într-o situație delicată”.

Selecționerul garantează că nu-i va face campanie electorală lui Răzvan Burleanu: ”Eu sunt antrenor, nu sunt politician. Am fost conștient că n-aș mai putea fi selecționer după alegeri. AM pus problema în timpul negocierilor. Din generația de aur m-au felicitat Hagi, Petrescu, Stelea, Pompi, Mircea Sandu. Nu mă așteptam să mă felicite toți cei care au făcut parte din generașia de aur.

Mi-a fost greu să mă acomodez cu munca de selecționer. Pentru mine ar fi alt vis împlinit să mă așez pe banca naționalei la un turneu final.

Satisfacția mea cea mai mare a fost să joc pentru națională. Naționala nu se refuză. Spiritul ăsta l-am transmis și jucătorilor”.

”Pe Teixeira sigur l-aș fi naturalizat. Este un jucător mai profesionist decât profesioniștii”

”Cicâldău de la Viitorul îmi place foarte mult. Mi-a sărit în ochi în urmă cu trei luni la meciul cu pe care l-am câștigat cu noroc la Viitorul”

”I-am spus lui Alex Ioniță că vreau mai mult de la el. I-am spus și lui Edi Iordănescu, trebuie să devină liderul de la Astra”

”Avem o națională bună, putem să ne calificăm, putem să construim. Nu ne putem bate cu marile forțe, dar putem scoate rezultate bune. Nu amicalele au fost problema la națională, ci la oficiale”

Naționala României susține o dublă amicală cu Turcia (9 noiembrie, Cluj-Napoca) și Olanda (14 noiembrie, Arena Națională).