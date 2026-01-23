După ce Dragoș Bucur a părăsit show-ul de la PRO TV, locul său la masa juriului a fost luat de Carmen Tănase. Iar aceasta a fost primită cu brațele deschise de toți ceilalți colegi de la „Românii au talent”.

Libertatea a stat de vorbă cu Pavel Bartoș, unul dintre cei doi prezentatori ai celebrului show de la PRO TV, pentru a afla ce părere are despre noul job al bunei sale prietene.

„Da, minunata! Colega mea de la Teatru Odeon. Eu sunt fericit, pentru că noi suntem colegi de 20 și… cred că 25 de ani la Teatru Odeon. Și uite că acum… Am fost colegi în seriale, am fost colegi în proiecte, în filme și uite că acum suntem colegi și pe platoul de televiziune.

„Știi cum e? Eu cred că fiecare are timpul lui. Și Carmen Tănase este o femeie așa cum… Toate i-au venit cumva când nu neapărat că i-au fost pregătite, dar când trebuiau să vină. Pentru că ea pregătită era probabil de nu știu când… Dar știi cum e? Trebuie să fie contextul favorabil. Ăsta a fost un context, asta nu înseamnă că nu le mulțumim celor care au fost”, a spus Pavel Bartoș în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, pentru că i-a adus în discuție și pe cei care au plecat, am vrut să aflăm de la prezentatorul „Românii au talent” dacă îi este dor de vreun fost coleg de la masa juriului.

„Eu chiar vreau să-i mulțumesc prietenului meu Dragoș Bucur, dar și celor care au fost înainte, care au ridicat emisiunea și datorită lor show-ul a devenit mai bun. Atât de bun! Eu am rămas foarte bun prieten cu Mihai Petre, pentru că ne-am cunoscut din seriale, ne-am cunoscut înainte să prezentăm emisiuni. Mă înțeleg încă foarte bine cu Mihai Petre. Când mi-e dor, atunci îl sunt și ieșim”, a încheiat Pavel Bartoș interviul pentru Libertatea.

