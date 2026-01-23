Copilul s-a înecat cu o bucată de măr

Ancheta penală, deschisă pentru ucidere din culpă, a fost clasată pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, iar nimeni nu a fost tras la răspundere. În ciuda faptului că unitatea funcționa ilegal, fără autorizații și personal calificat, contextul nu a fost analizat penal, relatează Bihoreanul.

Incidentul a avut loc pe 18 ianuarie 2024, în cadrul grădiniței private „Happy Kids”, promovată online ca un spațiu pentru „dezvoltarea socio-emoțională” a copiilor. În acea zi, în timpul prânzului, copilul s-a înecat cu o bucată de măr. Personalul a sunat la 112, iar echipajul SMURD a ajuns la scurt timp, însă manevrele de resuscitare au eșuat.

Copilul a fost transportat în comă la Spitalul Județean Oradea, unde medicii au îndepărtat fragmentul de măr, dar creierul micuțului fusese lipsit de oxigen prea mult timp. După cinci zile, pe 23 ianuarie 2024, băiețelul a murit la Terapie Intensivă.

Grădinița funcționa fără autorizații

La scurt timp după tragicul incident, Bihoreanul a dezvăluit că grădinița funcționa ilegal încă din 2020: nu figura pe lista unităților autorizate, nu era inclusă în rețeaua școlară și nu avea avizele necesare. De asemenea, unitatea nu dispunea de personal calificat, de un asistent medical sau de contracte legale pentru majoritatea angajaților, care erau descriși drept „voluntari”.

Abia după tragedie, autoritățile au intervenit, iar „Happy Kids” a fost sancționată cu amenzi de 80.000 de lei pentru lipsa autorizațiilor de funcționare, inclusiv cele de la DSP, ARACIP și Primărie. De asemenea, au fost constatate practici comerciale incorecte și înșelătoare.

Concluziile procurorilor

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar investigațiile s-au încheiat pe 28 aprilie 2025, fără ca vreo persoană să fie trasă la răspundere. Conform documentelor obținute de Bihoreanul, dosarul a fost clasat pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Procurorii au stabilit că intervenția medicală a fost „corectă”, iar „tratamentul adecvat”. Nici personalul grădiniței nu a fost considerat vinovat, ancheta concluzionând că nu au existat „elemente obiective” care să indice greșeli în supravegherea sau hrănirea copilului.

Lipsa unei legături directe între acțiunile personalului și decesul copilului a fost motivul invocat pentru clasarea cauzei.

Funcționare ilegală, sancționată doar administrativ

Cadrul ilegal în care opera grădinița nu a fost analizat penal. Lipsa supravegherii specializate, precum și funcționarea fără autorizații au fost tratate exclusiv administrativ, prin amenzi.

După tragedie, Happy Kids a fost închisă „până la intrarea în legalitate”, dar nu și-a mai reluat activitatea. Între timp, clădirea a fost transformată într-o clinică veterinară.

