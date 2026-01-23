„Facem în aceste zile toate calculele, în aşa fel încât schema de plafonare care expiră în primăvară, să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piaţa de gaz, care sunt posibilele efecte şi care ar fi efectele în zona inflaţionistă”, a afirmat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Întrebat dacă Guvernul va decide eliminarea plafonării prețului la gaze, șeful Executivului a răspuns: „Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că noi avem o procedură de infringement. Deci noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare şi nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni în care am mai putea să facem o anumită formulă tranzitorie”.

„Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână, două, vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac, în aşa fel încât să fie o decizie predictibilă, cu câteva luni de zile înainte, în aşa fel încât piaţa de gaz să poată să se aşeze şi să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie”, a conchis Bolojan.

Amintim că purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a afirmat ziua precedentă că Guvernul nu intenționează să modifice calendarul privind liberalizarea prețului la gazele naturale, iar schema de plafonare expiră pe 31 martie, dacă nu există o decizie de prelungire din partea Guvernului.

„În principiu, după cum știți, liberalizarea prețului la gazele naturale este programată să aibă loc în aprilie. Deocamdată nu a intervenit nicio modificare a acestui plan, după cum spunea și domnul ministru Bogdan Ivan. Dacă, până în aprilie, căci mai e cale lungă până atunci, vor apărea unele modificări, o să le comunicăm”, a spus Dogioiu pe 22 ianuarie.

