Trupul înotătorului, identificat prin teste ADN

Potrivit unui comunicat al Consulatului General al Rusiei la Istanbul, publicat pe Telegram, cadavrul a fost descoperit săptămâna aceasta în apropierea debarcaderului Bebek, pe malul european al strâmtorii. Testele ADN au confirmat că trupul aparține lui Svechnikov.

„Sperăm că autoritățile competente ale Republicii Turcia vor stabili circumstanțele și cauzele acestei tragedii”, au transmis reprezentanții consulatului.

Procuratura din Istanbul a confirmat, printr-un comunicat preluat de presa turcă, că trupul recuperat prezenta mutilări grave, lipsindu-i capul, brațele și picioarele. În acest sens, poliția criminalistică, alături de o unitate specializată în omucideri, a fost sesizată pentru a investiga cazul.

Autoritățile confirmă participarea înotătorului la competiție

Svechnikov participa la cea de-a 37-a ediție a unei populare curse de înot organizată pe strâmtoarea Bosfor, la care au luat parte în 2025 peste 2.800 de înotători din 81 de țări. Evenimentul, cunoscut pentru dificultatea sa, atrage anual mii de participanți din întreaga lume, fiind influențat de curenții puternici care caracterizează această zonă de legătură între Asia și Europa.

Guvernoratul Istanbulului a confirmat că înotătorul rus s-a aliniat la startul competiției din 24 august 2025, iar imaginile de televiziune îl arătau alături de ceilalți participanți, îmbarcat pe una dintre ambarcațiunile de start. În timpul acestor competiții, traficul naval pe Bosfor, o cale navigabilă esențială între Marea Neagră și Marea Marmara, este oprit temporar pentru a asigura siguranța participanților.

Conform statisticilor din 2025, peste 40.000 de nave au traversat strâmtoarea Bosfor, ceea ce face din această zonă una dintre cele mai aglomerate căi navigabile din lume. Ancheta autorităților continuă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu înotătorul rus și cum a ajuns trupul său în starea în care a fost descoperit.

