Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, gânduri, neliniști trecătoare, amintiri care răscolesc, recuplări la regimul vieții curente (îndatoriri, obligații, asumarea unor secvențe de viață personală mai puțin plăcute).

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, nativii din Taur vor avea echilibru interior, mai mult calm și mai mult spirit practic în analiza și efortul lor de a găsi soluții concrete la treburile zilnice; dar, atenție, totodată, vor ieși în evidență o serie de premise din viața profesională care vor impune o mobilizare rapidă și un răspuns coerent la provocările care îi vor solicita pe nativi, nu doar în aceste două-trei zile, ci întreaga săptămână și, ulterior, până spre 20 februarie.

Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, s-ar putea contura rezolvarea unei chestiuni financiare. Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, dialogurile întrerupte cu persoane sau instituții înaintea sărbătorilor de iarnă vor fi reluate, încetul cu încetul, dar intrarea în normalitate va cere timp și răbdare pentru a se restabili toate condițiile necesare.

Unele persoane pot fi implicate în activitățile specifice unui proces de învățare sau de formare profesională și vor constata că sunt în urmă față de niște termene de predare ale unor lucrări sau că susținerea unor examene, colocvii „parțiale” sau evaluări bate la ușă, motiv pentru care vor trebui să-și modifice programul de viață și activitate în funcție de aceste priorități.

Un rol important îl vor juca, întreaga săptămână, cele cinci planete în tranzit prin Vărsător, care își vor exercita influența în sectorul casei a X-a a carierei, a puterii, a imaginii publice sau a succesului, permițându-le nativilor să se afirme sau să se impună autoritar. Pe unii, cota de risc a acestor provocări nu-i va intimida, dimpotrivă, aceia vor intui șansa de a face un salt socioprofesional.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE