Un secol de experiență la Cugir

Societatea din județul Alba este producător tradițional de armament, investiția fiind realizată în scopul creșterii capabilităților de apărare ale României. 

Investiția este realizată din fonduri de la bugetul de stat și a fost aprobată de Guvernul României, în decembrie 2024. Suma totală alocată se ridică la 410 milioane de lei (80 de milioane de euro) și include și contractul privind modernizarea halei în care urmează să fie instalată linia NATO. Contractul pentru utilajele care vor alcătui viitoarea capacitate de producție are o valoare estimată de 275,9 milioane de lei, fără TVA.

La uzina din Cugir există o experiență de aproape 100 de ani în domeniul producției de muniție și armament, iar orașul deține forța de muncă calificată pentru o astfel de investiție. 

Compania de stat produce de mai mulți ani muniție de tip NATO însă capacitatea este foarte limitată, iar tehnologia utilizată este învechită. Cei aproximativ 1.000 de angajați produc muniție și pentru armament de tip est-european (model sovietic), dar și pistoale, pistoale mitralieră, mitraliere de calibru mare, tunuri de bord.

Uzina mecanica Cugir
Societăți cu activitate în domeniul militar

Una dintre companiile interesate de contractul de la Cugir este New Lachaussée din Belgia, specializată în producția de utilaje de mecanică fină și mașini-unelte de precizie, în special pentru aplicații legate de muniții și pirotehnică. 

Societatea oferă și transfer de know-how (formare și consultanță pentru implementarea echipamentelor), iar aproape 99% din producție și tehnologie este exportată global. 

În 2023, mai multe publicații din Belgia au susținut că New Lachaussée ar fi continuat să aibă contacte și tranzacții comerciale legate de producerea de muniție cu entități ruse, în ciuda embargoului european împotriva vânzării de armament către Rusia impus după 2014 și consolidat după invazia din 2022. Reprezentanții societății belgiene au respins acuzațiile. 

A doua ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică derulată de UM Cugir SA a fost prezentată de o asociere de două firme din Turcia având ca lider compania Atesci Dis Tikaret Anonim Sirketi, care activează în industria apărării și a tehnologiilor legate de muniție și echipamente pentru producerea de muniție de calibru mic. 

Tot din Turcia a fost înregistrată o ofertă din partea unei asocieri de opt firme având ca lider MDT (Mediterranean Defence Technology) Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, înființată la 1 mai 2025, cu activități de consultanță, proiectare și asistență tehnică în domeniul tehnologiilor militare și al liniilor de producție pentru muniție și echipamente de apărare. 

Potrivit caietului de sarcini, noua linie va fi capabilă să producă elemente de muniție calibru 12.7×99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonț, tub, cămașă glonț, montaj glonţ, montaj cartuş). Utilajele vor produce trei tipuri de cartuş calibru 12,7×99 mm tip NATО M8/M20/M33 și vor asigura o capacitate a liniei de producție de minim 80 de cartuşe pe minut, la o eficiență de minim 85%. Termenul de livrare, punere în funcțiune și instruirea personalului a fost stabilit la maximum trei ani de la semnarea contractului.

Poziționare pe piața internațională

„În situaţia geopolitică a Europei de Sud-Est în care se manifestă o instabilitate politică şi militară mărită, cerinţele de securitate ale României s-au multiplicat, astfel că se impune întărirea capabilităților de apărare ale statului român. 

Ca urmare, sistemul naţional de apărare trebuie să se dezvolte şi să asigure protecţie totală a țării în toate domeniile: social, economic, militar şi politic. Dispunând de o capacitate de producţie la standarde actuale, Uzina Mecanică Cugir se poate poziţiona competitiv pe scena internaţională, explorând noi oportunităţi de piaţă și fortificând legăturile cu partenerii strategici. Astfel, modernizarea liniilor de producţie pentru muniţie la Uzina Mecanică Cugir nu reprezintă doar o necesitate punctuală – aceasta constituie o direcție strategică pentru consolidarea infrastructurii de producție”, se afirmă în caietul de sarcini. 

Inițiatorii mai susțin că România și-a demonstrat angajamentul ferm față de securitatea regională și consolidarea relației cu NATO, alocând un minim de 2% din PIB pentru bugetul Apărării și crescând acest procent la 2,5% din PIB, conform deciziei din CSAT. 

„Această alocare semnificativă reflectă voința României de a răspunde la cerințele Alianței și la noile provocări geopolitice, precum cele din Ucraina. Contextul geopolitic actual, marcat de situația tensionată din Ucraina, pune în prim-plan necesitatea ca România să își consolideze autonomia și capacitatea de apărare. Conflictul ucrainean nu este doar un semnal de alarmă pentru statele din regiune, ci și un apel la vigilență și pregătire. În acest cadru, rolul producției de muniție în România devine esențial”, se precizează în documentație.

Consolidare în interiorul NATO

Realizarea liniei NATO de la Cugir ar permite României să nu mai realizeze importuri la nivelul derulat în prezent, lucru care „îi conferă un avantaj strategic, asigurându-se că în situații de criză poate răspunde prompt și eficient la amenințări”. 

„În plus, dezvoltarea unei industrii proprii de muniție creează locuri de muncă, stimulează economia și contribuie la avansarea cercetării și inovației în domeniu. România şi-a intensificat eforturile de a se alinia la cerințele NATO, alocând resurse semnificative pentru apărare. 

În acest context, consolidarea industriei de muniție devine o extensie logică angajamentelor țării noastre. Având în vedere și poziționarea geostrategică a României, la Marea Neagră este imperativ ca țara noastră să dispună de mijloacele necesare pentru a garanta securitatea proprie și a aliaților”, mai susțin beneficiarii investiției.

Beneficiile evaluate în urma acestei investiții ar fi consolidarea poziției României în cadrul NATO, prin producția şi furnizarea de muniție aliaților. De asemenea, pe lângă stimularea economiei interne, se consideră că exportul de muniții poate aduce venituri semnificative. 

„Munițiile produse în conformitate cu cerințele NATO asigură că forțele armate ale diferitelor state pot opera în mod eficient împreună. Vânzarea de muniții către partenerii NATO poate consolida legăturile cu aceşti parteneri, facilitând colaborări la nivel mai înalt şi chiar dezvoltarea de proiecte comune de cercetare şi dezvoltare. 

Având în vedere susținerea României pentru prezența sporită a Alianței în regiunea Mării Negre, furnizarea de muniție de încredere partenerilor noştri devine o contribuție directă la securitatea regiunii”, se afirmă în documentația aferentă achiziției publice.

Uzina Mecanică Cugir a semnat, în octombrie 2025, un contract de modernizarea halei de producție în care va fi instalată linia de muniție NATO. Contractul a fost atribuit la valoarea de circa 21,5 milioane de lei fără TVA, în urma unei licitații la care au fost primite 12 oferte. Contractul a fost semnat cu societatea TCI Contractor General SA Cluj-Napoca, una dintre cele mai vechi din industrie, înființată în 1952, sub denumirea Trustul de Construcții Industriale. Lucrările urmează să fie finalizate într-un termen de 12 luni, respectiv în toamna anului 2026.

Calendarul anului școlar 2026-2027, pus în consultare de Ministerul Educației. Când începe școala și ce se modifică față de anii trecuți | Document

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Mii de locuitori fără căldură sau apă caldă în București, vineri, până la ora 23.30. Care sunt zonele afectate
Știri România 14:42
Mii de locuitori fără căldură sau apă caldă în București, vineri, până la ora 23.30. Care sunt zonele afectate
Nicușor Dan anunță că UE se solidarizează cu Danemarca și Groenlanda și va investi în apărarea zonei, iar decizia a fost unanimă
Știri România 14:23
Nicușor Dan anunță că UE se solidarizează cu Danemarca și Groenlanda și va investi în apărarea zonei, iar decizia a fost unanimă
Cine este Dana Dembinski, actrița care s-a alăturat distribuției „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Schimbare radicală la Antena 1
Stiri Mondene 16:28
Cine este Dana Dembinski, actrița care s-a alăturat distribuției „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Schimbare radicală la Antena 1
Cine este Lucian Popa, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 16:27
Cine este Lucian Popa, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL
Politică 16:29
Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea demisiei din fruntea Guvernului, după ce a fost contestat și în PNL
Fostul primar din Roșiori a murit într-un incendiu, în propria casă. Neculai Soceanu avea 64 de ani
Politică 15:16
Fostul primar din Roșiori a murit într-un incendiu, în propria casă. Neculai Soceanu avea 64 de ani
