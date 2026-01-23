Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie, evenimente contradictorii care îi vor obliga pe nativi să facă un efort de adaptare la condițiile și argumentele momentului și de a intra în siajul unor ordine, indicații sau nevoi reale în plan profesional chiar dacă Racilor nu le va face plăcere, ei având impresia să sunt constrânși să pună în aplicare niște sarcini (misiuni) în a căror logică ei nu cred.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, relațiile cu prietenii vor evolua normal; stabilitate. Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, cele două case ale sănătății vor fi străbătute de un tranzit superficial, așa încât consecințele lui asupra organismului vor fi modeste și nederanjante. Ceea ce vor simți poate unii va fi o instabilitate în gândurile sau în concluziile la care vor ajunge, de unde și nevoia de a le verifica temeinicia.

Ceea ce îi va preocupa în aceste zile va fi, în mod special, evoluția unei situații la locul de muncă, unde aceștia vor sesiza un număr mare de „vești” și de speculații nu toate reale sau credibile.

Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, Luna va traversa casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Racului și, alături de Jupiter, va crea un context astral favorabil vieții interioare, emoțiilor, speranțelor și percepțiilor subtile, rafinându-le nativilor gândurile și emoțiile și făcându-i sensibili la mesajele care vin de la Saturn, în tranzit prin zodia Peștilor, ceea ce va constitui un factor de asumare a unor idei noi, chiar dacă, în sinea lor, nativii se tem că nu dispun de toate resursele necesare pentru a opera transformări în plan personal sau a onora șansa altui parcurs profesional.

Întreaga săptămână, sectorul banilor și al bunurilor, pentru a căror rezolvare va fi nevoie de înțelegerea sau de cooperarea cu alte persoane și instituții, va fi plin de neprevăzut.

