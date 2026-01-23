„Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre, inclusiv pentru România. Acesta este unul dintre mesajele cheie desprinse din discuţiile pe care le-am purtat seara trecută, la Bruxelles, împreună cu liderii europeni, prezenţi la reuniunea informală a Consiliului European”, a transmis Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că, pentru România, Statele Unite reprezintă un partener strategic fundamental în domeniul securităţii, iar autorităţile române acţionează în consecinţă. Aceeaşi viziune este împărtăşită şi de un număr important de state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit şefului statului, chiar dacă au existat recent turbulenţe în relaţia transatlantică, motivele pentru continuarea şi consolidarea acesteia sunt solide, iar dialogul constructiv este crucial.

Referitor la zona arctică, Nicuşor Dan a precizat că, în cadrul discuţiilor informale, a existat consens privind solidaritatea cu Danemarca şi Groenlanda, Uniunea Europeană urmând să investească, în coordonare cu NATO, în apărarea acestei regiuni.

Totodată, a fost reconfirmat sprijinul pentru Ucraina şi continuarea elaborării planurilor militare legate de garanţiile de securitate.

În ceea ce priveşte situaţia din Gaza, preşedintele a arătat că opiniile statelor membre au fost mai puţin convergente, însă majoritatea au susţinut necesitatea unei implicări mai active a Europei în procesul de pace.

De asemenea, a fost evidenţiată importanţa negocierilor cu Statele Unite privind Carta Coaliţiei pentru Pace, iniţiată de preşedintele Donald Trump, astfel încât aceasta să fie pe deplin compatibilă cu angajamentele internaţionale deja asumate de statele participante şi de Uniunea Europeană.

