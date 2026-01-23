Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 24 – 30 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 24 – 30 ianuarie 2026

Între 24 și seara zilei de 25 ianuarie pot apărea mici divergențe între nativi și prietenii lor și cum nici unii, nici alții nu vor dori să cedeze, tensiunea acestor dispute va continua până spre 20 martie, când interesele și atașamentele divergente vor împinge ambele părți la certuri deschise sau la despărțiri de moment ori definitive.

Pentru a le gestiona atunci cât mai ușor și cu pierderi socioumane cât mai reduse, nativii trebuie să ia aminte la derapajele care se vor produce până atunci în cadrul unor discuții serioase, pe teme majore, privind îndeosebi idealurile și atașamentele față de oameni, idei și proiecte.

Între 25 ianuarie, după ora 20:06′, și seara zilei de 27 ianuarie, stabilitate organică; echilibru interior. Între 27 ianuarie, după ora 22:55′, și începutul zilei de 30 ianuarie, Luna va străbate casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Gemenilor și le va spori vioiciunea mentală, nativii fiind mai intuitivi, mai imaginativi, mai perspicace. Din 30 ianuarie, după ora 0:32′, efort de a face economii.

Posibilă modificare a regimului unor venituri ce decurg din activitățile profesionale sau ocazionale (drept de autor, onorariu, indemnizații); unele pot fi micșorate, altele pot fi amânate sau anulate. Întreaga săptămână, cele cinci planete care traversează zodia Vărsătorului vor da casei a IX-a a conștiinței și a preocupărilor superioare o forță specială, insuflându-le nativilor motivația de a se concentra pe procesele de învățare și evoluție personală pentru a face un salt de înțelegere și abordare a meseriei prin experiențe profitabile alături de profesorii, modelele și maeștrii care îi „șlefuiesc”.

Contextul va continua, în această notă, până pe 18 februarie, oferindu-le Gemenilor și șansa de a aborda noi căi de exprimare profesională.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE