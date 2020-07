VIDEO | PSG a cucerit Cupa Franţei, în fața a 5.000 de spectatori. Președintele Emmanuel Macron i-a felicitat pe protagoniști

Prezent la meci, președintele Franței Emmanuel Macron a coborât pe teren,

la final, pentru a-i felicita pe protagoniștii finalei.

PSG s-a impus prin golul lui Neymar (14) a reuşit astfel tripla pe plan intern, după ce şi-a adjudecat şi Trofeul Campionilor (Supercupa Franţei) şi titlul în Ligue 1.

The President of the French Republic, @emmanuelmacron , greeted the players of Paris Saint-Germain and AS Saint-Étienne, before the kick-off of the final of the Coupe de France ⚽️? pic.twitter.com/bL22xaV7ce