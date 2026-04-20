„PSD îl somează pe prim-ministrul Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile. PSD solicită premierului și vicepremierului să retragă imediat din procedura legislativă orice inițiativă de vânzare a acestor companii!”, se arată într-un comunicat transmis de social-democrați.

Formațiunea susține că nu a existat consultare în Coaliție pe acest subiect și acuză lipsa de transparență în procesul decizional.

„PSD subliniază că înainte de prezentarea vicepremierului Oana Gheorghiu, nu a existat nicio consultare cu partenerii de Coaliție, dar nici cu miniștrii de resort ai PSD!”, precizează partidul.

Social-democrații cer ca astfel de decizii să fie dezbătute public și în Parlament, nu luate restrâns la nivel guvernamental.

„Prim-ministrul nu are dreptul de a hotărî într-un cerc restrâns vânzarea celor mai importante și mai profitabile companii de stat. O astfel de decizie nu se poate lua fără o dezbatere publică la nivelul Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român”, mai transmite PSD.

Formațiunea anunță și un proiect de lege prin care să fie interzisă vânzarea activelor companiilor de stat profitabile pentru o perioadă de doi ani.

PSD ridică și semne de întrebare privind evaluarea unor companii strategice și oportunitatea vânzării acestora.

„De ce premierul și vicepremierul se grăbesc să vândă pachete de acțiuni din Hidroelectrica și Romgaz având în vedere că în actuala criză energetică mondială valoarea acestor companii s-ar putea dubla în următoarele 12-18 luni? Cine are de câștigat din această tranzacție dezavantajoasă pentru statul român? Este o acţiune pe contrasens cu majoritatea statelor europene care fac eforturi considerabile să naţionalizeze sau să răscumpere acţiunile vândute anterior din companiile din sectorul energetic”, susțin social-democrații.

De asemenea, PSD susține că și alte companii strategice ar fi vizate, inclusiv CEC Bank și SALROM, și cere explicații privind modul de evaluare al acestora.

„În cazul SALROM este cel puţin suspect că premierul Bolojan nu a inclus în evaluarea societăţii şi zăcământul de grafit care face parte din portofoliul companiei. O astfel de omisiune este contrară interesului naţional! Zăcământul de la Baia de Fier reprezintă una dintre cele mai pure resurse de grafit din Europa, aceasta fiind principala componentă pentru fabricarea bateriilor litiu-ion, dar şi pentru producţia de grafen, care are multiple aplicaţii în domeniul semiconductorilor şi al noilor tehnologii din industria aerospaţială, de apărare sau din sectorul energetic. Premierul trebuie să răspundă pentru cine a pregătit scoaterea la vânzare a acestei companii!”, argumentează PSD.

PSD consideră că premierul și vicepremierul trebuie să explice public de ce intenționează să vândă companii strategice din domeniul Apărării, în contextul în care majoritatea statelor NATO își cresc bugetele pentru apărare.

Încă de vineri, liderul PSD a spus că vrea să blocheze reforma lui Ilie Bolojan privind acțiunile la companiile de stat.

Anunțul a venit la o zi după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că există o listă preliminară privind listarea la bursă a unor companii de stat.

Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
