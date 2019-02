(Publicitate) Cele mai bizare sporturi din lume

Fotbalul pentru nevazatori

Cel mai popular sport din intreaga lume este practicat si de catre persoanele cu handicap, indiferent ca vorbim despre persoane cu un singur picior sau nevazatori. In pofida faptului ca nu vad ceea ce se intampla pe teren, jucatorii implicati se descurca neasteptat de bine. Totodata, fotbalul pentru nevazatori incurajeaza persoanele cu dizabilitati sa practice si diverse activitati care nu fac parte din zona de confort a acestora.

Spre deosebire de fotbalul clasic, aici, mingea este umpluta cu margele sau pietricele, astfel incat jucatorii sa o poata repera mult mai usor. Arbitrii sunt oameni obisnuiti, in sensul ca pot vedea mingea si tot ceea ce se intampla pe teren, pentru a lua cele mai bune decizii.

Conform specialistilor de la onlineautomatenspiele.net, aruncarea cu trunchiul de copac se numara printre cele mai vechi sporturi din lume. Este foarte putin cunoscut, interesant, dar si ciudat in acelasi timp. Barbatii puternici, bine dezvoltati, practica cu precadere aruncarea cu trunchiul de copac, spre amuzamentul celor aflati pe margine.

Obiectivul jucatorilor nu este acela de a arunca trunchiul cat mai departe, ci ridicarea in pozitie verticala si aruncarea acestuia spre jucatorii adversi. A luat nastere in Scotia, ceea ce inseamna ca participantii sunt echipati in fuste (kilturi).

In categoria sporturi bizare gasim si hocheiul sub apa. Deci, nu pe gheata sau iarba, ci direct sub apa. Jucatorii se folosesc de un bat pentru a conduce pucul spre poarta echipei adverse. Echipele sunt compuse din 6 jucatori, iar hocheiul sub apa este destul de apreciat la nivel mondial, in pofida faptului ca vizibilitatea este redusa, iar terenul de joc este, de fapt, o piscina.

Caratul nevestei este sportul in care barbatii sunt supusi unui test dificil care presupune o intrecere contracronometru in care trebuie sa isi transporte sotia/prietena de la punctul X la punctul Y.

Pe parcurs pot interveni diverse obstacole. Spre exemplu, Finlanda gazduieste in luna iulie o competitie in care barbatii trebuie sa isi care sotia in spate pe un traseu de peste 250 de metri. Traseul este foarte bine gandit, concurentii fiind nevoiti sa treaca peste obstacolele aparute. Se va merge atat pe uscat, cat si prin apa. La final, castigatorul se alege cu un telefon mobil de ultima generatie si, atentie, greutatea nevestei in bere!

Aparut cu 15 ani in urma, bossaball-ul a fost inventat de Filip Eyckmans si reprezinta unul dintre cele mai spectaculoase sporturi pe care le puteti incerca la ora actuala. Cei de la stargames (Klick mich) mentioneaza faptul ca bossaball-ul se aseamana, din multe puncte de vedere, cu voleiul clasic, imprumutand si multe miscari din gimnastica, fotbal sau capoeira. Terenul este reprezentat de o saltea gonflabila, de dimensiuni considerabile, impartit in doua. La mijloc se afla fileul, iar fiecare jumatate de teren a fost prevazuta cu o trambulina circulara. Se joaca cu o singura minge, numarul participantilor putand varia de la 3 pana la 5 jucatori per echipa.

La final, am pregatit un sport cu adevarat special si anume „Dihori pe picior”! Regulile sunt simple aici: doi dihori vor fi introdusi in pantalonii legati la glezna, pentru a impiedica animalele sa iasa de acolo. Barbatul care rezista cele mai mult, va castiga competitia. Reg Mellor si-a hranit in prealabil dihorii si a reusit sa puna mana pe recordul absolut al acestui sport, rezistand, in 1981, 5h30min cu cele doua animale misunand prin pantaloni.

