(Publicitate) Cele mai populare sporturi din lume

Fotbalul ramane „sportul rege”

Asa cum se intampla si in Romania, fotbalul ramane in continuare cel mai popular sport la nivel global. „Sportul rege” se bucura de simpatia a nu mai putin de 3.5 miliarde de oameni. Cu alte cuvinte, unu din doi oameni urmaresc meciuri de fotbal sau sunt la curent cu ceea ce se intampla in campionatele importante, respectiv pe plan local. Multi dintre acestia, probabil, practica sau au practicat fotbalul.

Conform specialistilor de la sportwettenanbieter.com, jocul cu balonul rotund isi are radacinile in Anglia, acolo unde a fost infiintata prima Asociatie de Fotbal in anul 1863. La acea data se puneau bazele sportului modern pe care il recunoastem cu totii astazi drept fotbal!

Pe locul doi in acest top gasim cricket-ul. Desi este un sport aproape inexistent in Romania, cricket-ul este numarul 1 in India si aduna aproape 3 miliarde de fani pasionati. Ca si fotbalul, in Anglia anilor 1850 gasim primii jucatori de cricket.

Lista noastra continua cu singurul sport de iarna ce poate fi gasit in acest top. Este vorba despre hochei (gheata/iarba), care aduna in jur de 2 miliarde de adepti si care, in mod surprinzator, ne duce in Egiptul Antic. Istoricii sustin faptul ca egiptenii sunt cei care au adus prima forma de hochei, acum doua mii de ani. Ulterior, a fost adaptat, suferind noi si noi modificati odata cu cresterea in popularitate.

Peste un miliard de oameni joaca sau macar urmaresc cu atentie tenisul, fapt care plaseaza sportul alb pe locul 4 in clasamentul nostru. Culmea, primul meci de tenis s-a tinut tot in Anglia, Birmingham mai exact, undeva pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Tenisul deriva din jocul frantuzesc „paume”.

In imediata apropiere se afla voleiul, cu aproximativ acelasi bazin de fani. Un sport destul de popular si prin Romania, care a fost inspirat dintr-un joc inventat de catre William Morgan – mintonette.

La mijlocul clasamentului gasim tenisul de masa, disciplina sportiva extrem de populara in Asia. China da cei mai multi jucatori de tenis de masa. Cunoscut si sub numele de ping-pong, tenisul de masa era unul dintre jocurile preferate ale celor care faceau parte din elita Angliei anilor 1880.

Coboram o pozitie si gasim un sport care naste multe pasiuni pe continentul nord-american, dar si in Japonia. Baseball-ul reuseste sa capteze anual atentia a aproximativ 500.000 de oameni. Alexander Cartwright este omul responsabil de aparitia acestui sport, a carui radacini dateaza din 1845.

Pe locul 8 gasim al doilea sport individual, golful, despre care se spune ca are o istorie foarte bogata. Se bucura de peste 500 milioane de sustinatori in intreaga lume si are o origine controversata!

Din acest top nu putea lipsi fotbalul american! Statisticienii sustin ca fotbalul american aduc la stadion sau in fata televizoarelor 450 de milioane de oameni. In SUA, acesta este tratat aproape ca o religie, Super Bowl-ul, cel mai costisitor eveniment al anului, fiind privit ca un bonus (Quelle) primit fanii fotbalului american din intreaga lume. Conceptual, a aparut in 1869, iar Rutgers si Priceton au fost echipele care s-au infruntat in primul meci istoric.

Inventat de James Naismith, baschetul prinde ultima pozitie din Top 10, cu aproximativ 400 de milioane de fani. La ora actuala, americanii dispun de cel mai tare campionat din lume (NBA), insa acest sport se bucura de un real succes atat in Europa, cat si pe celelalte continente.

Sursa: Seopower.ro