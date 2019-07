Bicicleta inseamna sport, sanatate, mobilitate, timp castigat. Cele 20 de minute pana la magazinul din colt devin 5 cu ajutorul unei biciclete. Bicicleta isi ajuta posesorul sa castige timp.

Epoca vitezei este mare consumatoare de timp, iar timpul individual este limitat.

Probike.ro, magazinul de biciclete Brasov, este la ora actuala unul dintre cele mai aprovizionate magazine din tara, avand pe stoc peste 1 800 de modele diferite ca pret si dotari. Unele sunt gandite si construite pentru plimbari usoare, pe trasee simple, altele pentru potecile care urca si coboara abrupt, pline de pietre sau pentru deplasarea in oras, pana la piata si inapoi acasa sau pentru dus la serviciu.

Domnisoara cocheta isi poate comanda aici bicicleta de oras dorita, amatorii de sport au aproape 100 de modele de biciclete mountain bike, dar si cei care vor o plimbare pe sosea sau prin parc gasesc ceea ce cauta.

In cazul in care cineva vrea o bicicleta scumpa, pe care nu a mai gasit-o in alt magazin, sa intre urgent pe site-ul magazinului Probike.ro si in mod sigur va gasi ceva pe plac.

La aprovizionarea ireprosabila, se adauga disponibilitatea si multa atentie acordata clientului. Probike.ro tinde sa devina cel mai bun furnizor din tara, fiindca isi fidelizeaza clientii prin:

-varietatea si diversitatea produselor originale. La vanzare se afla biciclete de top la preturi rezonabile ca toti cumparatorii sa fie multumiti.

-reducerile masive de preturi. Orice cumparator plateste cu 5 % mai putin la prima comanda, acesta fiind regula de aur a magazinului Probike.ro. Dar reducerile nu se opresc aici, fiindca aproape toate bicicletele costa cu 15-29% mai putin. Posibilitatea de a cumpara o bicicleta atat de buna cu o treime mai ieftina este de neratat.

-nu este nevoie de deplasare la sediul magazinului din Brasov, totul se rezolva elegant si usor, de la domiciliu, prin intermediul unui dispozitiv conectat la internet. Omul este liber sa intre pe site-ul magazinului si sa stea in fata fiecarei biciclete cat doreste, daca este nehotarat. Inainte de culcare, in pijamale, cu un ceai parfumat in fata el este liber sa isi aleaga bicicleta care i se potriveste si sa o puna in cosul electronic, apoi sa solicite livrarea la domiciliu.

Un iubitor de biciclete este la fel de incurcat in fata celor 1800 de biciclete, cum este o femeie intr-un magazine plin de rochii elegante si frumoase, de genti, cosmetice si pantofi.

-intelegand greutatile financiare ale tuturor, Probike.ro este de acord cu plata in rate a bicicletelor, facilitand procesul de cumparare si in cazul persoanelor cu venituri mai mici. O rata lunara de 200 de lei nu diminueaza considerabil un salariu mediu pe economie.

-un alt punct forte al magazinului este mega sevice-ul in care se pot repara toate bicicletele, dar si posibilitatea achizitionarii de piese, echipamente si accesorii de pe site-ul magazinului simultan cu bicicletele. Da dovada de intelepciune omul care simultan cu bicicleta isi ia si incaltamintea potrivita si casca menita sa il fereasca de lovituri puternice in caz de cazaturi. In magazin, alaturi de biciclete mtb se afla si casti foarte frumoase de diferite culori.

-o comanda de peste 300 de lei, inseamna asigurarea transportului gratuit la domiciliu.

Cele 93 de biciclete mtb pot fi asortate cu castile potrivite si cu accesoriile necesare ca excursia montana sa fie de neuitat.

Rucsacii pentru bicicleta sunt incapatori si ieftini, iar bicicleta trebuie sa fie aparata de raufacatori, deci trebuie neaparat ca simultan cu ea sa fie comandat si sistemul antifurt.

Exista 93 de produse menite sa impiedice furtul bicicletei, printre care: incuietori lant, incuietoare cablu, incuietoare cadru, incuietoare pliabila. Cea mai ieftina incuietoare costa 39 de lei, in timp ce cele mai scumpe cateva sute de lei, important este ca securizeaza bicicleta, cand nu poate fi luata cu proprietarul ei peste tot.

Probike.ro se gandeste la toate. In primul rand, are in stoc biciclete de calitate foarte buna si multe, ca oamenii sa aiba de unde alege. In al doilea rand, aici se gasesc si echipamente speciale in care ciclistul isi poate lua o sticla de apa, o gustare, antialergice si medicamente, echipament de ploaie, stiut fiind cat de repede vin ploile in zona de munte. Nu in ultimul rand, echipamentele de protectie au rolul de a securiza ciclistul in cazul unor accidente, iar sistemele antifurt de a apara dreptul de proprietate al acestuia asupra bicicletei personale.



