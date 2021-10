Din acest motiv, sportivii care reprezintă Kosovo nu au putut intra pe teritoriul Serbiei „Ni s-a spus că putem să trecem, însă fără simbolurile Kosovo”, a declarat Latif Demolli, conducător al federaţiei din Kosovo.

Potrivit Federației de box din Kosovo, duminică, delegația acestei țări care trebuia să participe la CM de box nu a fost lăsată pentru a două oară să intre în Serbia, cu toate că, de această dată, nu purta echipament cu simbolurile naționale.

AGAIN NO!



For the second time today, the #Kosovo‘s boxing team was not allowed to enter in Serbia to attend at the Men’s World #Boxing Championships in Belgrade. Tonight our boxing team had no clothing with state symbols??.@AIBA_Boxing @Olympics @iocmedia #aibawchs2021 pic.twitter.com/k0U1rK4LxN