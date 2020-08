Rănile șocante ale cicliștilor surprinși de furtuna de gheață care a lovit cursa Criterium du Dauphine

Etapa s-a terminat cu victoria fostului săritor cu schiurile Primoz Roglici, slovenul de la Jumbo-Visma, care s-a impus pe cățărarea de la Col de Porte.

La puțin după ce Roglici a trecut primul, a început să plouă puternic. Ploaia a devenit o adevărată furtună, aducând peste rutieri bucăți de gheață cât oul de găină.

#Dauphiné



???



? @delaparte86 from the safety of the team car ?? pic.twitter.com/xe2hgqSX8v — CCC Team (@CCCProTeam) August 13, 2020

Many Riders - including our boys - were hit by one hell of a hail storm - worst Than anything we expirienced. The scene was total chaos and mayhem. .. riders running for cover, hit hard by icy mini ping pong balls. #CriteriumduDauphine @dauphine pic.twitter.com/Y6XI0PCSRs — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020

Tim Declercq, belgianul de la Deceuninck-QuickStep, a îndurat un potop, ce i-a lăsat răni vizibile pe corp, după cum se vede în imaginea postată pe Instagram.

Un al rutier care a avut de suferit a fost Maxime Chevalier.

? @maxxxchr attaqué par un peloton de grêlons sur la deuxième étape du @dauphine ! ??



? Respect les gars. #Dauphiné l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/iIcpeA9VLD — B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (@BBHotels_VC) August 13, 2020

Citeşte şi:

„Numărul morților va fi uriaș dacă vom încerca să atingem imunitatea de turmă”. Avertismentul lansat de celebrul doctor american Fauci

Săptămâna în imagini | Lupta pe viață și pe moarte împotriva regimului din Belarus și efectul dramatic al exploziei de la Beirut

Ce a pățit o bucureșteancă infectată cu COVID după trei săptămâni în care a refuzat internarea: „Nimeni nu mă ajută în niciun fel”. Răspunsul primit de la DSP

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac e amețitoare! Cu ce star se iubește, după Ileana Lazariuc

PARTENERI - PLAYTECH Klaus Iohannis, surprins cu ALTĂ femeie la Ziua Marinei. Cine e bruneta cu care a defilat azi, de Sfântă Mărie. Unde e Carmen?!

HOROSCOP Horoscop 15 august 2020. Racii primesc propuneri dintre cele mai îndrăznețe, dar nu de asta au nevoie