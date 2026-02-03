Superliga: Rapid este noul lider după victoria cu Hermannstadt în deplasare. Grameni, gol fabulos de la 40 de metri

Gazdele au avut prima mare ocazie, trimiţând în bară prin Dragoş Albu, în minutul 4. Sibienii au continuat forcingul şi Eduard Florescu a trimis pe lângă poartă, în minutul 15, a relatat news.ro. Scorul a fost deschis însă de Rapid în minutul 27. Denis Ciobotariu a primit în careu, de la Grameni, şi a marcat.

Giuleştenii au controlat meciul, iar Alex Dobre a şutat puţin pe lângă bară, în minutul 43. În partea secundă Petrila a fost faultat în careu, de Luca Stancu, şi s-a dictat penalty, însă portarul Muţiu, intrat la pauză, a apărat execuţia lui Alex Dobre, în minutul 60.

Oaspeţii s-au desprins însă în minutul 70, prin superbul lob de la distanţă expediat de Grameni, care l-a văzut pe Muţiu ieşit din poartă, iar scorul final a fost stabilit de Jambor, în minutul 83.

Grameni a înscris cu un șut fabulos de la 40 de metri, captură tv

Elevii lui Gâlcă sunt lideri deocamdată cu 48 de puncte din 25 de partide, în timp ce FC Hermannstadt ocupă poziţia a 15-a, cu 17 puncte. Pe locul doi este Craiova, cu 46 de puncte, dar cu un joc mai puțin disputat.

