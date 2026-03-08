Partida a adus față în față două dintre principalele favorite la titlu, scrie gsp.ro, dar nu a reușit să ofere spectacolul așteptat. În prima repriză, fazele periculoase la cele două porți au fost rare, iar jocul a fost fragmentat de greșeli și lipsă de inspirație. Deși Craiova a avut o posesie superioară, apărarea bine organizată a Rapidului a blocat orice tentativă de atac. Singura mare ocazie a primei părți a venit în minutul 12, când Grameni a șutat pe lângă poartă, după o centrare bună a lui Borza.

După pauză, însă, meciul a căpătat un alt ritm, iar golurile au venit rapid. În minutul 49, Universitatea Craiova a deschis scorul prin Nicușor Bancu, care a profitat de o greșeală în construcție a adversarilor. Baiaram a recuperat mingea, a pătruns în careu, i-a pasat lui Bancu, iar acesta a înscris pe sub portarul Horațiu Moldovan.

Bucuria oaspeților a fost de scurtă durată, pentru că, doar șase minute mai târziu, Alex Dobre a restabilit egalitatea. După un șut blocat al lui Paraschiv, mingea a ajuns la Grameni, al cărui șut a fost respins în față de portarul Laurențiu Popescu. Dobre a fost pe fază și a trimis balonul în plasă.

Deși a părut că repriza secundă promite mai mult fotbal, golurile rapide au fost urmate de o revenire la jocul fragmentat din prima parte. Finalul meciului a fost marcat de incidente în tribune: un jandarm a activat accidental un spray lacrimogen, afectând spectatorii și jucătorii, iar ulterior, partida a fost întreruptă pentru câteva momente din cauza scandărilor rasiste ale fanilor olteni.

Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Bolgado, Borza – Vulturar, Grameni (Hromada 71), Moruţan (Christensen 81) – Dobre, Paraschiv (Koljic 71), Petrila (Talisson 81).

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Băluţă, Mekvabishvili (Cicâldău 65), Matei (Barbu ‘9), Bancu – Baiaram (Monday 88), Nsimba (Al Hamlawi 66).

Cartonaşe galbene: Paraschiv 25, Grameni 59 / Rus 14, Mekvabishvili 50, Romanchuk ‘57

Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Eroare rară la Kremlin: un videoclip cu Vladimir Putin a fost publicat din greșeală și șters la scurt timp după
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă Radu Mazăre de când s-a mutat în Madagascar. Ce schimbări a făcut pe insulă, a pue electricitate și apă curentă, a făcut o școală și are 50 de angajați. Imaginile cu interiorul resortului de lux
Viva.ro
Cum arată și cu ce se ocupă Radu Mazăre de când s-a mutat în Madagascar. Ce schimbări a făcut pe insulă, a pue electricitate și apă curentă, a făcut o școală și are 50 de angajați. Imaginile cu interiorul resortului de lux
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
Elle.ro
Anunțul special făcut de Dana Rogoz despre fiul ei. Ce a dezvăluit actrița cu mândrie despre Vlad și ce imagini rare a făcut publice: „Sunt foarte emoționată...”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!
Tvmania.ro
Transformare șoc! Cum arăta Karina Jianu înainte de „revoluția” părului scurt. Imagini rare din liceu: era de nerecunoscut cu păr lung și breton!

Alte știri

183 de români sunt repatriați din Qatar prin Arabia Saudită: cetățenii au fost transferați cu autocarele de la Doha la Riad
Știri România 20:13
183 de români sunt repatriați din Qatar prin Arabia Saudită: cetățenii au fost transferați cu autocarele de la Doha la Riad
O sculptură făcută de Constantin Brâncuși ar putea stabili un record la o licitație. Suma fără precedent la care e estimată
Știri România 19:12
O sculptură făcută de Constantin Brâncuși ar putea stabili un record la o licitație. Suma fără precedent la care e estimată
Parteneri
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul.ro
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț
Fanatik.ro
Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Elle.ro
Meghan Markle se compară cu Michelle și Barack Obama! Toată lumea vorbește despre aceste declarații neașteptate făcute de Ducesa de Sussex: „Eu și soțul meu...”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Tensiuni uriașe la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, conflict aprins în tribul Faimoșilor
Stiri Mondene 15:22
Tensiuni uriașe la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, conflict aprins în tribul Faimoșilor
Survivor România 2026. Loredana a obținut imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă
Stiri Mondene 13:53
Survivor România 2026. Loredana a obținut imunitatea personală și va decide pe cine trimite la luptă
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax.ro
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara
KanalD.ro
S-a stins din viață Viorel Clapău, fost primar în Rebrișoara

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gheorghe Mustață, anunț uriaș despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Am confirmarea lui”. Peluza Nord, plan măreț la debut: „Atmosferă colosală”
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, anunț uriaș despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Am confirmarea lui”. Peluza Nord, plan măreț la debut: „Atmosferă colosală”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului