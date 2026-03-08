Partida a adus față în față două dintre principalele favorite la titlu, scrie gsp.ro, dar nu a reușit să ofere spectacolul așteptat. În prima repriză, fazele periculoase la cele două porți au fost rare, iar jocul a fost fragmentat de greșeli și lipsă de inspirație. Deși Craiova a avut o posesie superioară, apărarea bine organizată a Rapidului a blocat orice tentativă de atac. Singura mare ocazie a primei părți a venit în minutul 12, când Grameni a șutat pe lângă poartă, după o centrare bună a lui Borza.

După pauză, însă, meciul a căpătat un alt ritm, iar golurile au venit rapid. În minutul 49, Universitatea Craiova a deschis scorul prin Nicușor Bancu, care a profitat de o greșeală în construcție a adversarilor. Baiaram a recuperat mingea, a pătruns în careu, i-a pasat lui Bancu, iar acesta a înscris pe sub portarul Horațiu Moldovan.

Bucuria oaspeților a fost de scurtă durată, pentru că, doar șase minute mai târziu, Alex Dobre a restabilit egalitatea. După un șut blocat al lui Paraschiv, mingea a ajuns la Grameni, al cărui șut a fost respins în față de portarul Laurențiu Popescu. Dobre a fost pe fază și a trimis balonul în plasă.

Deși a părut că repriza secundă promite mai mult fotbal, golurile rapide au fost urmate de o revenire la jocul fragmentat din prima parte. Finalul meciului a fost marcat de incidente în tribune: un jandarm a activat accidental un spray lacrimogen, afectând spectatorii și jucătorii, iar ulterior, partida a fost întreruptă pentru câteva momente din cauza scandărilor rasiste ale fanilor olteni.

Rapid: Aioani – Onea, Paşcanu, Bolgado, Borza – Vulturar, Grameni (Hromada 71), Moruţan (Christensen 81) – Dobre, Paraschiv (Koljic 71), Petrila (Talisson 81).

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Băluţă, Mekvabishvili (Cicâldău 65), Matei (Barbu ‘9), Bancu – Baiaram (Monday 88), Nsimba (Al Hamlawi 66).

Cartonaşe galbene: Paraschiv 25, Grameni 59 / Rus 14, Mekvabishvili 50, Romanchuk ‘57

Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic.

