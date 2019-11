De Ciprian Iana,

Scorul, dar mai ales evoluția jucătorilor pregătiți de Cosmin Contra l-au făcut pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, să-și piardă orice brumă de optimsm, cu toate că tricoloruii mai pot prinde Euro 2020 prin Liga Națiunilor, competiție în care vor juca în play-off.

”Suedia a arătat că este o echipă care merită să meargă direct la EURO, iar noi să stăm acasă. Şi să continuăm să suferim, dar să nu încetăm să luptăm atât timp cât mai avem o speranţă pentru barajul din martie anul viitor”, a declarat Răzvan Burleanu, sâmbătă, la plecarea delegației României spre Spania.

Șeful Federației Române de Fotbal a adăugat: ”Nu doar că am pierdut împotriva unei echipa care a fost mai bună decât noi la toate capitolele, dar am învăţat o lecţie. Am învăţat că este o distanţă foarte mare între fotbalul românesc şi fotbalul suedez”.

Campionatul European de fotbal 2020 va avea loc în 12 orașe de pe ”Bătrânul continent”, printre care și București.

În capitala României se vor disputa patru meciuri, trei în grupe și o optime de finală.

