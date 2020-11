Arabii anunță că Lucescu jr va intra în carantină pentru următoarele 14 zile și se va supune procedurilor impuse de oficialitățile arabe. Astfel, tehnicianul nu va putea fi alături de echipă în perioada următoare.

Răzvan Lucescu are febră și dureri de cap, potrivit Digi Sport.

? The medical tests showed that #AlHilal head coach “Razvan Lucescu” tested positive for COVID-19, he will be subjected to quarantine and health procedures authorized by the Ministry of Health. pic.twitter.com/g5xfgtX49c