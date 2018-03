Nicolae Stanciu (24 de ani) a fost cel mai bun fotbalist al lui Sparta Praga în derby-ul de sâmbătă cu Slavia Praga. Românul a marcat două goluri și a contribuit la înscrierea celui de-al treilea, dar finalul partidei l-a găsit supărat. Are și de ce: echipa lui a condus cu 3-0, dar meciul s-a încheiat 3-3.

Nicolae Stanciu a deschis scorul în minutul 12, a executat cornerul din care Tomas Soucek a marcat în propria poartă în minutul 20 și a dus diferența de pe tabelă la proporții de neprezentare în minutul 43. La pauză, toată lumea era fericită în vestiarul lui Sparta, dar atmosfera avea să fie cu totul alta, o oră mai târziu. Slavia a reușit egalarea prin golurile lui Miroslav Stoch (70), Simon Deli (83) și Milan Skoda (90+5, penalty).

“Mă bucur că am marcat, dar nu sunt mulțumit, nu sunt fericit. Am vrut neapărat să câștigăm acest meci. am avut 3-0 la pauză, dar acum suntem triști, pentru că ne-am fi putut descurca mai bine”, a declarat Nicolae Stanciu. În prima repriză am jucat bine, dar în a doua ne-am pierdut concentrarea. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi”, a continuat mijlocașul român.

La pauză, indicațiile antrenorului au fost aceleași: să continuăm să fin agresivi și să ne păstrăm concentrarea, dar nu știu ce se întâmpă cu noi. De patru, cinci partide jucăm slab după pauză. Chiar și când adversarii au marcat primul gol, scorul era totuși 3-1. Vremea a fost la fel pentru toată lumea, ambele echipe au jucat în condiții proaste, asta nu poate fi o scuză”, a afirmat Nicolae Stanciu.

Sparta Praga poate rata Liga Campionilor

Cu nouă etape înainte de finalul sezonului, Sparta Praga ocupă locul 6, cu 36 de puncte. Echipa românilor Stanciu, Florin Niță (integralist sâmbătă) și Bogdan Vătăjelu (rezervă neutilizată) este la mare distanță de liderul Viktoria Plzen (48 de puncte, 19 meciuri) și de principala sa urmăritoare (Slavia Praga – 42p).

“Mai sunt câteva meciuri și distanța dintre noi și Slavia este mare. Dar vom continua să luptăm și sperăm ca la sfârșitul sezonului să ne clasăm cât mai bine”, a încheiat Nicolae Stanciu. Campioana și vicecampioana Cehiei participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar ocupantele locurilor 3 și 4 vor reprezenta țara în Liga Europa.

Florin Niță, lăudat de căpitanul Spartei Praga

Vaclav Kadlec, căpitanul Spartei Praga, a evidențiat prestația portarului Florin Niță (30 de ani), chiar dacă a primit trei goluri. “Este cea mai mare dezamăgire din cariera de fotbalist, cel mai prost meci în care am jucat. Repriza a doua a fost una de luptă fizică. Florin a făcut tot ce-a putut, pentru că intervențiile lui se putea termina și mai rău pentru noi. N-a avut nici o vină la goluri”, a declarat atacantul ceh.