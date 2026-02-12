Sportiva cu cetățenie română a încheiat cursa pe un modest loc 72, la o distanță considerabilă de locurile fruntașe, rezultat care a contrastat puternic cu succesul istoric al vecinii de la sud de Dunăre, Bulgaria, care a obținut medalia de bronz.

Două ratări și o întârziere de 7 minute

Într-o probă de anduranță extremă, unde fiecare ratare în poligon este sancționată cu un minut de penalizare, Anastasia Tolmacheva (30 de ani) a sosit la finiș cu timpul de 48:30.0.

Deși a ratat doar două ținte, viteza sa pe schiuri nu a permis un rezultat competitiv, românca de origine rusă terminând la peste 7 minute în spatele campioanei olimpice.

Podiumul a fost o afacere franceză, cu Julia Simon și Lou Jeanmonnot pe primele două poziții, însă surpriza a venit de la Lora Hristova (Bulgaria), care a completat podiumul.

COSR laudă efortul, fanii taxează rezultatul

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a încercat să prezinte prestația într-o notă pozitivă, subliniind dificultatea traseului.

„Proba individuală este una dintre cele mai dure din biatlon. Într-un concurs dominat de ritm ridicat și concentrare maximă, Tolmacheva a dus cursa până la capăt”, se arată în comunicatul oficial al COSR postat pe rețelele de socializare.

Abordarea oficialilor a inflamat însă spiritele în secțiunea de comentarii, unde suporterii au amendat strategia de naturalizare a sportivilor străini în lipsa unor rezultate notabile.

„Românca născută în Rusia pe locul 72, bulgăroaica pe 3. De-mi-sia!”, a izbucnit un utilizator, făcând referire directă la performanța Lorei Hristova.

„Dacă ne mândrim cu locul 72 obținut de o sportivă naturalizată, e tragic. Cei care postează pe această pagină nu ne spun și despre „performanțele” oficialilor români care se află la Milano-Cortina?”, a scris un altul.

„Jenant spre rușinos. Mai și postați să vadă toți cât de bine vă faceți treaba”, a fost unul dintre mesajele postate la comentarii.

„Vacanță plăcută la toată delegația”, a ironizat un alt fan, aluzie la numărul de oficiali prezenți la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.

Cine este Anastasia Tolmacheva

Născută în Rusia, Anastasia Tolmacheva a primit cetățenia română și concurează sub tricolor din 23 august 2020, având la activ participări în Cupa Mondială.

În ciuda experienței internaționale, rezultatul de la Milano-Cortina redeschide dezbaterea privind eficiența importului de sportivi în detrimentul creșterii unei baze locale de performanță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE