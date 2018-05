Real Madrid a pierdut ultima finală a Ligii Campionilor cu FC Liverpool. Au trecut 37 de ani de atunci.

Echipa spaniolă de fotbal Real Madrid s-a calificat pentru a 16-a oară în finala celei mai importante competiţii continentale intercluburi, la capătul dublei manşe împotriva formaţiei germane Bayern Munchen, din semifinalele actualei ediţii a Ligii Campionilor (4-3 scor general).

Real va disputa pentru al treilea an consecutiv finala Champions League, madrilenii câştigându-le pe ultimele şase în care au evoluat (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 şi 2017).

Ultimul eşec al lui Real într-o finală de Cupă a Europei datează din anul 1981, când gruparea spaniolă s-a înclinat la limită în faţa englezilor de la FC Liverpool (scor 0-1), pe care are mari şanse să-i înfrunte şi în finala ediţiei din acest an, după ce “cormoranii” au câştigat cu 4-1 prima manşă a duelului din semifinala cu AS Roma, returul fiind programat miercuri seara pe Stadio Olimpico.

A opta finală consecutivă în Liga Campionilor

În confruntarea cu Bayern Munchen, madrilenii au stabilit un nou record în istoria competiţiei, disputând opt semifinale consecutive în Liga Campionilor, precizează agenţia EFE.

Graţie succesului de marţi, Real şi-a asigurat prezenţa în finală pentru a patra oară în ultimele cinci ediţii din Champions League.

Prima prezenţă într-o finală a Cupei Europei pentru Real Madrid a avut loc în 1956, când spaniolii au dispus cu 4-3 în faţa francezilor de la Stade Remis, la Paris.

Au urmat apoi alte patru finale consecutive pentru madrileni, în 1957, 1958, 1959 şi 1960, toate câştigate. Primul eşec suferit de spanioli într-o finală continentală a avut loc în 1962, când Real s-a înclinat în faţa portughezilor de la Benfica (3-5, la Amsterdam). Gruparea de pe Santiago Bernabeu a pierdut şi următoarea finală disputată, în 1964, în faţa italienilor de la Inter Milano (1-3, la Viena), dar s-a revanşat în cea din 1966, câştigată la limită în faţa sârbilor de la Partizan Belgrad (2-1, la Bruxelles).

După eşecul cu Liverpool, din 1981, Real Madrid a reuşit să câştige toate finalele disputate în cea mai importantă competiţie continentală, ultima dintre ele anul trecut, în faţa italienilor de la Juventus Torino (4-1 la Cardiff).

Finala ediţiei 2017-2018 a Ligii Campionilor va avea loc la Kiev, pe 26 mai, notează Agerpres.

Iată cele 15 finale disputate de Real Madrid în Cupa Campionilor Europeni/Liga Campionilor:

1956: Real Madrid – Stade Reims 4-3, la Paris

1957: Real Madrid – Fiorentina 2-0, la Madrid

1958: Real Madrid – AC Milan 3-2, la Bruxelles

1959 Real Madrid – Stade Reims 2-0, la Stuttart

1960: Real Madrid – Eintracht Frankfurt 7-3, la Glasgow

1962: Real Madrid – Benfica Lisabona 3-5, la Amsterdam

1964: Real Madrid – Inter Milano 1-3, la Viena

1966: Real Madrid – Partizan Belgrad 2-1, la Bruxelles

1981: Real Madrid – FC Liverpool 0-1, la Paris

1998: Real Madrid – Juventus Torino 1-0, la Amsterdam

2000: Real Madrid – CF Valencia 3-0, la Paris

2002: Real Madrid – Bayer Leverkusen 2-1, la Glasgow

2014: Real Madrid – Atletico Madrid 4-1, la Lisabona

2016: Real Madrid – Atletico Madrid 1-1 (5-3 după loviturile de departajare), la Milano

2017: Real Madrid – Juventus Torino 4-1, la Cardiff