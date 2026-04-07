Unde se vede Real Madrid – Bayern Munchen la TV în România

Fanii fotbalului din România au mai multe opțiuni pentru a urmări „Classico-ul Europei”. Partida va fi transmisă în direct, începând cu ora 22:00 (ora României), pe următoarele posturi TV:

Digi Sport 1

Prima Sport 1

„Bestia Negra” vs „Regii Europei”

Acest duel nu este doar un simplu meci, ci o confruntare istorică plină de orgolii. Iată ce trebuie să știi înainte de fluierul de start al arbitrului Michael Oliver:

Duelul titanilor de pe bancă: Este o bătălie a noii generații de antrenori. Alvaro Arbeloa încearcă să mențină ADN-ul de campioană al madrilenilor, în timp ce Vincent Kompany caută să readucă rigoarea și spectacolul bavarez la Munchen.

Revenirea „Uraganului” Kane: După câteva emoții privind starea sa fizică, Harry Kane este anunțat titular la Bayern. Englezul are un sezon fabulos și este principala amenințare pentru poarta apărată de Lunin.

Mbappe, prima oară împotriva lui Bayern în tricoul alb: Kylian Mbappe, noul idol de pe Bernabeu, este așteptat să facă diferența. Francezul are amintiri mixte cu Bayern din perioada PSG, dar acum are în spate „magia” madrilenă.

Istoria e de partea cui? Bayern a fost supranumită mult timp de madrileni „Bestia Negra” (Bestia Neagră), fiind echipa care le-a pus cele mai mari probleme. Totuși, în ultimii ani, Real a reușit să încline balanța, eliminându-i pe germani în drumul spre mai multe trofee.

Echipe Probabile: Real Madrid: Lunin – Militao, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia – Valverde, Tchouameni, Arda Guler – Mbappe, Vinicius Jr. Bayern Munchen: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Luis Diaz, Gnabry, Olise – Kane.



Ce urmează după meciul Real Madrid – Bayern Munchen

Returul acestei încleștări va avea loc săptămâna viitoare, pe 15 aprilie, pe „Allianz Arena” din Munchen. Câștigătoarea acestei duble manșe se va lupta pentru un loc în marea finală de la Budapesta (Puskás Aréna) cu învingătoarea dintre PSG și Liverpool.

Tu pe cine mizezi în această seară? Va reuși Realul să profite de avantajul terenului propriu sau „Bestia Negra" va da lovitura la Madrid?

Cine credeți că va câștiga meciul? ✓ Real Madrid 67% (10 voturi) ✓ Bayern Munchen 33% (5 voturi)

